Ghierra, el "candidato" que reflexiona desde el arte sobre la política uruguaya

Mejorar el transporte en Montevideo para dar más horas de vida a la gente y mantener las fachadas originales de las casas son algunos cambios que propone Alfredo Ghierra con su mirada puesta en las elecciones departamentales que vivirá Uruguay el domingo 27 de septiembre.

Él no es candidato a jefe del Gobierno local y asegura que nunca lo será. Es un artista visual que, cada cinco años, reúne colegas, arquitectos y diseñadores para con su trabajo "colaborar en la reflexión general" de lo que debe ocurrir cuando hay este tipo de comicios en el país, según cuenta en entrevista con Efe.

Desde su punto de vista, entre los intereses políticos y los de la prensa a la hora de preguntar, siempre las cuestiones que se formulan a quienes sí se postulan son "más o menos las mismas", lo que no deja lugar para "levantar la mirada".

"Lo que intentamos es eso", sostiene Ghierra, quien, de acuerdo con eso, ya mantuvo reuniones con todos los candidatos al gobierno local en la capital uruguaya para que sepan que hay un colectivo que "ama Montevideo" y que pone a disposición todo su trabajo.

UNA PROPUESTA ENTRE REJAS

La vieja cárcel montevideana de Miguelete, hoy reconvertida en Espacio de Arte Contemporáneo (EAC), sirve de escenario para que Ghierra y su equipo exhiban sus propuestas en la muestra "Ghierra Intendente".

Allí, entre las rejas y los gruesos muros de un centro penitenciario que cerró en 1998, hay 55 proyectos entre maquetas, imágenes, montajes fotográficos, instalaciones, luminaria, dibujos, contenidos digitales y vídeos.

Algunos de estos muestran los desvelos de Ghierra como, por ejemplo, el transporte en la capital del país sudamericano, que, en su opinión, fue "hacia atrás", porque antes había diversos medios como el tranvía o los trenes de cercanía y hoy solo quedan autobuses, taxis y vehículos privados por aplicación móvil.

Para él, atacar esta problemática es darle "muchas horas de vida a la gente" para que pueda ir al cine, hacer deporte o simplemente nada, lo que en definitiva "le devuelve vida a las personas".

Otros de los desvelos de Ghierra, según cuenta, es la problemática de los residuos no solo por su clasificación, sino además por cómo obtener ganancia con ellos.

Algo de esto puede verse en la parte al aire libre de la exhibición, donde la presencia de un sillón de hierba llama la atención de mucha gente que posa sobre él para llevarse una fotografía de recuerdo.

GHIERRA LLEGA A LA POLÍTICA

A falta de unos días para las elecciones y con los candidatos ultimando detalles, Ghierra ya mantuvo reuniones con los cuatro que aspiran a la Intendencia, Carolina Cosse, Daniel Martínez y Álvaro Villar, por la coalición de izquierdas Frente Amplio -que gobierna Montevideo desde 1990-, y Laura Raffo, como candidata única de la oposición, para que sepan que "hay un colectivo de personas sensibles" que aman la ciudad y que no tienen miedo a decirlo.

Por ello, el artista no duda ni un instante cuando se le pide que promocione la capital uruguaya: "Montevideo no es muy generosa, no es como otras ciudades que están preparadas para recibirte, es más bien tímida, como sus habitantes. Entonces tiene eso de que si vos no caminas estás frito, porque lo mejor lo ves si vas despacio. Lo mejor de Montevideo está en los pequeños detalles, en lo pequeñito".

Sin duda, el amor por Montevideo es el que le llevó a presentar este proyecto por tercera elección consecutiva, considerando que ya lo hizo en los comicios de 2010 y 2015.

Ahora, cinco años después, junto a su equipo vuelve a hacerse preguntas, a imaginar y a proyectar la ciudad de sus sueños, porque intentar irrumpir desde el arte en la agenda de la ciudad es el sueño de Alfredo Ghierra, el 'candidato' que ama Montevideo.