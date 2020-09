Anitta lanza "Me Gusta", su nuevo sencillo junto a Cardi B y Myke Towers

Río de Janeiro, 18 sep (EFE).- La cantante brasileña Anitta lanzó este viernes en su canal oficial en Youtube el video de "Me gusta", su más reciente sencillo y que cuenta con la participación especial de la rapera estadounidense de origen dominicano Cardi B y del reguetonero puertorriqueño Myke Towers.

Fotografía sin fecha cedida por Imagine It Media / Warner Records que muestra a Cardi B (i), Anitta (c) y Myke Towers (d). EFE/ Imagine It Media / Warner Records