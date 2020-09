Elena Anaya: "Siempre actúo como si fuese la última vez en mi vida"

San Sebastián (España), 18 sep (EFE).- Lleva más de dos décadas frente a una cámara, ha sido chica Almodóvar, villana de cómic en "Wonder Woman" y ahora la actriz española Elena Anaya se ha colado en la "troupe" de Woody Allen en "Rifkin's Festival", la película que abre hoy, en estreno mundial, la 68 edición del Festival de Cine de San Sebastián.

En una entrevista con Efe, la actriz ha asegurado que es "un sueño cumplido" y que "recibir una llamada y una carta de Woody Allen es muy impactante". No se arrepiente, subraya, de su decisión pese a la presión mediática e industrial relacionada con las acusaciones de abuso que han perseguido al director neoyorquino.

"Siempre que hago un personaje pienso que es mi oportunidad y mi responsabilidad dar el máximo, actúo como si fuese la última vez en mi vida, da igual que sea Woody Allen o Ignacio Tatay, un director novel con el que acabo de trabajar", afirma.

PREGUNTA.- ¿Qué habría pensado la Elena de 20 años si le hubieran dicho que un día rodaría con Woody Allen en San Sebastián?

RESPUESTA.- Me hubiese quedado tan impactada como me quedé cuando me llamaron con 44. La de 20 habría pensado 'no puede ser, se han equivocado'. Esto es un sueño cumplido, recibir una llamada y una carta de Woddy Allen es muy impactante.

P.- ¿Y qué decía esa carta?

R.- La carta más breve del mundo... Decía, 'por favor léelo pensando en el personaje de Joe Rojas, espero que te guste, te deseo lo mejor, Woody'.

P.- ¿No le dio ninguna pauta para el personaje?

R.- Woody es un hombre de pocas palabras cuando no son necesarias. Le envié un 'mail' diciendo que me había gustado mucho el guion y que si quería darme algún tipo de indicación, pero me dijo que no, que no las iba a necesitar y que ya nos veíamos en el set. Y así fue, él no ensaya antes del rodaje, en el set se toma su tiempo, ensaya, coordina y hace que todo esté listo, no le vale cualquier cosa.

P.- ¿Cómo se ha tomado este trabajo en relación con la polémica que ha rodeado en los últimos años a Woody Allen por las acusaciones de abuso sexual? ¿Le hizo plantearse la decisión de aceptar trabajar con él?

R.- Siempre que hago un personaje pienso que es mi oportunidad y mi responsabilidad dar el máximo, como si fuese la última vez que voy a actuar en mi vida, da igual que sea Woody Allen o Ignacio Tatay, un director novel con el que acabo de rodar ("La casa de tiza", junto a Carlos Santos y Eva Llorach). El más importante es el que estoy haciendo en ese momento.

Por otro lado, cuando me llamaron y me preguntaron si iba a aceptar la oferta, les dije que porqué no. No soy experta en juicios pero había leído que había sido juzgado dos veces hace muchos años y dos veces había sido desestimado, con lo cual, al tratarse de una persona no culpable de lo que se le acusa, para mí que creo en la justicia, no me hizo dudar.

Finalmente, aparte de su trayectoria impecable, la sabiduría y la experiencia de una persona mayor aporta un grado que no lo tenemos las personas de nuestra edad y eso también era importante para mi.

La vida esta llena de decisiones, siempre que das un paso a un lado dejas de darlo a otro, no me arrepiento de haber hecho esta película y las decisiones nunca son fáciles.

P.- En "Rifkin's Festival" Woody Allen hace su homenaje al cine recreando títulos de Buñuel, Bergman o Fellini. ¿Qué títulos incluiría usted en su homenaje al cine?

R.- Alguna de Woody Allen seguro, mucho cine clásico y español. Películas de Almodóvar, Isabel Coixet, Fernando León de Aranoa y clásicos de Buñuel, Truffaut, Renoir...

P.- La película retrata el mundo del cine como un microcosmos lleno de pretenciosidad y altivez, ¿es así?

R.- Woody hace un retrato irónico del mundo del cine y los festivales, es un homenaje lleno de amor y respeto al cine que le gusta, donde no todos los finales son felices, las personas sufren y los personajes viven experiencias límite, pero igual que lanza mucho amor a un lado, usa sus balas para atacar el cine mas comercial o prepotente.

P.- Después de trabajar en "Wonder Woman" y con Woody Allen, ¿diría que su carrera está más orientada al exterior?

R.- Nunca se sabe, yo no puedo elegir. Sí es cierto que decidí no ir a vivir a Los Ángeles en un momento de mi vida en que me lo pidieron, pero no podía por circunstancias personales, quise quedarme aquí y me quedé tan a gusto y no me arrepiento.

Ahora veremos, me gusta mucho el cine que se hace en España, la industria se está intentado recuperar y que hay que apoyar nuestra cultura, yo quiero apoyar al máximo lo que hacemos y cómo lo hacemos, hay una calidad extraordinaria.

