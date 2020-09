Festival de Teatro Hispano de Miami: cuando la "cuarta pared" es Zoom

Miami, 17 sep (EFE News).- El primer festival virtual de teatro hispano de Miami, denominado Teatro On Screen Fest, que conecta vía Facebook Live a compañías de siete países a partir de este jueves, es un "salvavidas, un aliciente" durante la pandemia de COVID-19, afirma su directora, Marilyn Romero.

Fotografía cedida por Teatro On Screen Fest donde aparece Marilyn Romero, directora del festival virtual de teatro hispano de Miami. EFE/Teatro On Screen Fest /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS