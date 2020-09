Abel Ferrara, premiado en Venecia: "Mi proyecto soñado es trabajar sin guión"

Venecia (Italia), 5 sep (EFE).- El director estadounidense Abel Ferrara expresó hoy un deseo de libertad artística al decir que su proyecto soñado es "trabajar sin guión", en la presentación de su documental "Sportin Life" fuera de concurso en la Mostra veneciana.

"Las palabras más bellas que puede escuchar un director es 'haz lo que quieras" (...) Empecé a hacer cine para contar la realidad, mi proyecto soñado es trabajar sin guión", aseguró en la rueda de prensa de presentación de su cinta.

No obstante es consciente de que por motivos económicos es algo más que difícil ya que los productores no se lanzan en proyectos sin una hoja de ruta: "Yo no lo he encontrado", apuntó.

Ferrara ha presentado en el certamen veneciano este documental comisionado por el director creativo de Yves Saint Laurent, Anthony Vaccarella, con el que da un testimonio artístico de la sociedad repasando su carrera, pensamientos o su paso por los festivales.

De este modo tienen cabida también sus referentes musicales y sus actores fetiche, especialmente Willem Dafoe, protagonista de muchas de sus obras como "Pasolini" (2014) o "Siberia" (2020).

Su documental está basado en la última Berlinale, donde presentó precisamente dicha última cinta el pasado febrero, poco antes de que la pandemia de coronavirus paralizada el mundo y también a la cultura, uno acontecimiento presente en la grabación.

Ferrara muestra cómo pasó ese tiempo de confinamiento en su casa de Roma junto a su pareja, Cristina Chiriac, y la hija de ambos, Anna, un periodo que agradecieron porque, en palabras de ella, pudieron "digerir" los años pasados.

El cineasta ha recibido este sábado el premio "Jaeger-LeCoultre Glory to the filmmaker 2020" en la Mostra por ser considerado como uno de los más "controvertidos del cine contemporáneo" y apreciado por "su coherencia y fidelidad".