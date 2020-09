Laz Alonso: "'The Boys' no está hecha para no ofender"

Los Ángeles, 2 sep (EFE News).- Con una visión sarcástica, muy crítica y gamberra de los superhéroes, "The Boys" fue una de las revelaciones televisivas de 2019 y ahora, de cara a su segunda temporada, el actor de origen cubano Laz Alonso aseguró a Efe que el tono descarado de esta serie no pretende agradar a todo el mundo.

"¿Sabes? La vida realmente es salvaje. Si uno abre Instagram o YouTube, lo que uno ve... Uno se queda frío a veces. Entonces, lo que me gusta es que esta serie no está hecha como para no ofender", argumentó.

"Sin embargo, si te ofendes, llegamos a nuestra meta: hicimos lo que queríamos hacer. A la misma vez, estimula y hace a las personas pensar: '¿Si yo estuviera en esa situación, cómo reaccionaría? Si yo fuera un superhéroe con poderes sin límite y sin nadie que me pudiera decir que no puedo hacer esto o lo otro, ¿Qué tipo de persona sería?'. Poder ver la falta de humanidad que existe en nuestro show, creo que la gente responde a eso", añadió.

Alonso (Washington, 1974) se vuelve a meter en la piel del duro por fuera pero entrañable por dentro como Mother's Milk en las nuevas aventuras de "The Boys", que Amazon Prime estrena este viernes.

Con un amplísimo reparto liderado por Karl Urban, Erin Moriarty, Antony Starr y Jack Quaid y al que ahora se une Aya Cash, esta serie retoma el enfrentamiento entre el mundo corporativo y el oscuro y heroico negocio de The Seven frente a los vengadores humanos y mayoritariamente torpes de The Boys.

SUPERHÉROES DESPRECIABLES

Superman es prácticamente inmortal, a Batman le sale el dinero por las orejas, Wonder Woman desciende de un linaje legendario, y Spider-Man es el más molón del barrio.

Aunque haya tratado de humanizarse, la figura del superhéroe tiende históricamente a mostrar muchas más luces que sombras.

Pero este no es el caso de "The Boys": aquí los superhéroes son despreciables, egoístas, cínicos, insoportables e incluso criminales.

"Cuando estoy viendo a esos otros superhéroes que son perfectos, ¿Por qué están sacrificando tanto por la humanidad? Aquí en 'The Boys' sabemos el porqué. Ellos también tienen algo, tienen su cosita que quieren ganarse: popularidad, más dinero, un contrato...", enumeró Alonso.

"La burla es algo que me parece que ayuda a la serie a sentirse como algo real. Los humanos no somos perfectos: tenemos pecados, tenemos faltas, mentimos. Y nuestros superhéroes son narcisistas, vanidosos, mentirosos, racistas. Tienen todo tipo de faltas", añadió.

En esta serie que también incide en el capitalismo voraz, la religión evangélica o los experimentos genéticos, entre otros temas, Mother's Milk, el personaje de Alonso, es algo así como el padre responsable dentro de un mundo de auténticos descerebrados.

"Por fuera, nada más por su apariencia, es alguien que intimida: que luce como un león y que si lo ves en la calle piensas que te va a robar", contó.

"Pero cuando abre la boca, es totalmente diferente: uno ve los sentimientos que tiene, la mentalidad que tiene. No solamente es el que planifica e investiga en The Boys, sino que también es la conciencia (...). Él nos recuerda constantemente que somos humanos, que no nos podemos perder en la venganza. En el momento que perdemos la humanidad, ya no somos héroes: somos villanos", indicó.

FAMILIA DIVERSA

Alonso, cuya notable carrera incluye papeles en "Avatar" (2009) o la saga "Fast & Furious", llamó la atención sobre un punto muy significativo en una serie tan extrema y deslenguada como "The Boys": la importancia de la familia.

"Aquí en The Boys también somos una familia. ¿Y qué une a la familia? La confianza", expuso "Yo sé que cuando hay un problema, yo te voy a proteger y tú me vas a proteger a mí. Aunque no nos llevemos bien, tenemos esa unión que no se puede romper. En la unión está la fuerza y en la unión podemos ganarle a estos superhéroes sin miedo, aunque ellos tengan poderes y nosotros no", defendió.

En el mismo sentido, el intérprete ensalzó que "The Boys" dé oportunidades a todo tipo de actores sin importar su origen, especialmente en un momento en Estados Unidos en el que el racismo vuelve a dominar el debate público.

"Para mí es súper importante enseñar diversidad en Hollywood porque es un espejo del mundo en que vivimos. En nuestro mundo hay personas de diferentes razas, de sexo, de cómo se identifican, de cómo se expresan como humanos...", dijo.

"Esto lo filmamos en julio del año pasado. Pero los paralelos que se van a ver entre la serie y lo que ha estado pasando hoy en día son increíbles...", prometió.