Ridley Scott presenta "Raised by Wolves", su nueva pesadilla futurista

Los Ángeles (EE.UU.), 1 sep (EFE).- De "Alien" (1979) a "Blade Runner" (1982), Ridley Scott se ha destacado a lo largo de su larga carrera por sus pesadillas futuristas, un aspecto que también vertebra la serie de ciencia-ficción "Raised by Wolves", con la que debuta como director en la actual era dorada de la televisión.

Scott presentó este martes esa serie de HBO Max en una "premiere" virtual, la salida de emergencia que ha ideado Hollywood para continuar con sus conocidos y lujosos estrenos a pesar de la pandemia del coronavirus.

"Fue una experiencia genial rodar esta serie en Sudáfrica", dijo el realizador en su breve introducción a la proyección del primer episodio de "Raised by Wolves".

"Creo que capturamos algo realmente especial", añadió.

Scott dirigió los dos primeros episodios de "Raised by Wolves", que se estrenará este jueves.

Y esta serie, con diez capítulos en total, supondría su debut como realizador para la pequeña pantalla si no fuera por un conjunto de episodios sueltos que dirigió en la década de 1960 para series británicas como "Adam Adamant Lives!" y "Z Cars" antes incluso de lanzar su ópera prima en el cine, "The Duellists" (1977).

No obstante, Scott sí ha sido un productor muy atareado en la televisión con series como "The Terror", "The Good Fight", "The Good Wife", "The Man in the High Castle" y "Numb3rs".

A estas series se añade ahora "Raised by Wolves", cuyo creador, Aaron Guzikowski, aseguró este martes que este estreno virtual es "la culminación de una muy larga y muy satisfactoria aventura".

"El mundo ha cambiado mucho desde que empezamos a trabajar en esto (...). Pero hicimos una serie sobre lo que significa ser humano y parece que esta pregunta nos la vamos a hacer durante bastante tiempo", explicó.

"Así que a todos los seres humanos de nuestro reparto, quiero daros las gracias por la pasión y el alma que han traído a esta serie. Fue realmente inspirador", cerró Guzikowski, en cuyo currículum destaca el guion de la película "Prisoners" (2013), de Denis Villeneuve.

Familia, religión e inteligencia artificial son algunos de los temas que explora "Raised by Wolves", cuya premisa sitúa a dos androides, llamados Madre y Padre, en un extraño planeta y con la misteriosa misión de criar a unos niños humanos después de que la Tierra haya sido completamente destruida.

En su reparto figuran actores como Amanda Collin, Travis Fimmel, Niamh Algar y Winta McGrath.