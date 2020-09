"La Casa" de Paco Roca, nominada a los Harvey: Me hace ilusión por mi padre

Valencia (España), 1 sep (EFE).- Al español Paco Roca, la nominación de "La Casa", su novela gráfica más personal y autobiográfica, a los premios Harvey en Estados Unidos como Mejor Libro Internacional le ha pillado en el "esprint final" de su próximo cómic y algo desentendido de las redes sociales: se ha enterado por el mensaje de un amigo, felicitándole.

"Siempre me entero de los últimos", confiesa a EFE el ilustrador valenciano, a quien le hace "mucha ilusión" este reconocimiento a una obra que es un "homenaje" póstumo a su padre, que lo más lejos que salió fue a una gira por Italia con los jubilados, y ahora "La Casa" se ha publicado en Japón y ha llegado a América.

"Me he enterado esta mañana. No sigo mucho las redes sociales y ahora que estoy liado en el esprint final del último cómic, me centro en terminarlo. Suele ser algún amigo en el que me lo cuenta y esta mañana, desayunando, he encendido el móvil y un amigo me estaba felicitando por la nominación al Harvey", relata el autor de "Arrugas".

VISIBILIDAD EN EL MERCADO NORTEAMERICANO

El Premio Nacional del Cómic en 2008 reconoce que el mercado norteamericano "siempre es difícil, porque es cerrado para todo lo que no sea lo suyo; tienen tanto para elegir en su país y pueden elegir lo que sea de fuera del suyo, con lo que abrirte un hueco allí es muy complicado".

"Este tipo de nominaciones y premios da visibilidad en un mercado tan grande y tan difícil, también de cara a la editorial, Fantagraphics, un clásico de las editoriales independientes: para ellos es un como un voto de confianza. El hecho de que apuesten por ti tiene su recompensa", asegura el dibujante.

SORPRESA Y ALEGRÍA POR "LA CASA"

Reconoce que la nominación de "La Casa", una obra autobiográfica en la que se reconcilia con los recuerdos y lo que significa ser padre e hijo, "sorprende a la vez que alegra".

"En Estados Unidos esta editorial me ha publicado todo lo que hago", valora Paco Roca, quien admite que algunas de sus obras más comerciales, como "Los surcos del azar" e incluso "Arrugas" -que estuvo nominado a los prestigiosos Premios Eisner en EE.UU.-, podían tener su hueco en ella, pero que publicaran "La Casa" le sorprendió.

"Es la más personal -de mis obras- e incluso más local; imagino que el tipo de historia les puede parecer exótica porque es como muy español el tema de tener una segunda vivienda", explica.

Por la historia que tiene detrás "todos pasamos sea cual sea nuestra cultura o el país en el que vivamos, el tema de cómo gestionar los recuerdos cuando una persona ha muerto, y en este sentido se convierte en más universal".

Por eso, "La Casa" es "un homenaje a mi padre y pienso que él solo salió una vez de España para hacerse una 'tourneé' por Italia en un viaje de jubilados, y me hace ilusión que con un cómic que habla de él haya llegado a cruzar el océano", defiende el ilustrador.

"Cuando pienso lo lejos que ha llegado esta historia, que se ha publicado en Japón y ahora tiene esta nominación, me hace mucha ilusión. Igual es un poco fantasioso pero pienso que al final mi padre ha podido cruzar el océano", insiste.

NUEVO CÓMIC PARA NOVIEMBRE

Paco Roca ni siquiera sabe cuándo se darán a conocer los premios porque seguirlos le hace estar "demasiado pendiente" y ahora está centrado en acabar "Regreso al Edén" -título que da por casi definitivo-, que arranca de una única fotografía que tiene su madre con su abuela de mediados de los años 40. Su objetivo, que esté en las librerías en noviembre.

Los Premios Harvey se darán a conocer durante la celebración de la Comic Con en Nueva York, que se celebra del 8 al 11 de octubre, y la obra de Paco Roca compite en la categoría de Mejor Libro Internacional con otras cuatro obras, una de ellas también de la editorial Fantagraphics.

Mónica Collado