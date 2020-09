Miguel Bosé aclara que su desaparición de las redes sociales fue voluntaria

México, 31 ago (EFE News).- El artista español Miguel Bosé informó a través de la agencia que lo representa, Ocesa Seitrack, que su reciente desaparición de las redes sociales fue por voluntad propia, después de las especulaciones sobre una supuesta expulsión por parte de esas plataformas.

"Ante las informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación relativas a su baja en determinadas redes sociales, en nombre de nuestro representado, Don Miguel Bosé Dominguín, queremos precisar, de manera excepcional y de una vez y por todas, que el artista ha decidido voluntariamente darse de baja en dichas redes sociales", expresó la compañía en un comunicado.

Después de la introducción añadieron los motivos personales por los que el cantante de "Corazón bandido" tomó la decisión.

En el documento se recalca que la decisión del cantante de darse de baja por completo de todas las redes sociales se debe a motivos personales.

"No considera que en la actualidad dichas redes sean plurales y objetivas. No permiten la libre expresión y sujetan a los usuarios a sus criterios e intereses empresariales y políticos. Ejercen la censura y el control de la información y los contenidos. No encuentra equilibradas las prestaciones que ofrecen a los usuarios y las obligaciones a que les someten", se lee en el comunicado.

Asimismo, detallaron que Bosé no considera que "merezca la pena mantenerse presente, al menos en el momento actual", en redes sociales, ya que hay usuarios ficticios y otros que actúan bajo intereses de terceros, "quebrando el sano debate sobre cualquier cuestión"

"El artista no ha sido expulsado de ninguna red social. Ha sido decisión suya no aceptar las condiciones que las rigen y dejar de pertenecer a las mismas", terminaron sus representantes.

Bosé había estado en el ojo público por varias declaraciones polémicas, como en las que aseguró que el coronavirus era "la gran mentira de los gobiernos" o las acusaciones al empresario Bill Gates de querer implantar microchips en las vacunas para así obtener información mundial.

De hecho, anteriormente, su cuenta de Twitter fue suspendida durante una semana tras su apoyo a la polémica manifestación del 16 de agosto en contra del uso de mascarilla.

Recientemente, a raíz de lo anterior, se había animado a subir vídeos casi diarios a su perfil de Instagram, dando su punto de vista y en los que se le podía ver más laxo aunque, manteniendo sus posturas y vertiendo de nuevo información calificada como falsa.

