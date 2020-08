Toni Collette: "Con Charlie Kaufman tienes que escuchar a tu instinto"

Los Ángeles (EE.UU.), 31 ago (EFE).- "Escuchar a tu instinto". Ese fue el plan de Toni Collette para tirarse de cabeza a "I'm Thinking of Ending Things", el nuevo rompecabezas del siempre singular Charlie Kaufman y con el que la actriz extiende su fabulosa racha tras lucirse en "Hereditary" (2018), "Knives Out" (2019) o "Unbelievable" (2019).

"No hay nada más que tu instinto en lo que puedas confiar para una historia que en sí mismo no es sólida", explicó a Efe.

"Mira, en mi primer día (...) Charlie me dijo que no hay reglas en la vida y estoy de acuerdo, se lo digo a mis hijos todo el tiempo. Creo que sus películas son una extensión de eso y creo que por eso la gente las encuentra tan fascinantes y piensa que es tan valiente", añadió.

Collette (Sídney, Australia, 1972) traza junto a Jessie Buckley, Jesse Plemons y David Thewlis las escurridizas reglas de "I'm Thinking of Ending Things", un retorcido juego entre lo existencial y lo sentimental, entre lo real y lo irreal, escrito y dirigido por Charlie Kaufman y que llegará a Netflix este viernes.

Poco se puede contar de una cinta, basada en la novela homónima de Iain Reid, que puede resultar totalmente fascinante para unos y absolutamente exasperante para otros.

Pero en esencia, "I'm Thinking of Ending Things" parte del dilema interior de una joven (espléndida Jessie Buckley) que se plantea romper con su novio (Jesse Plemons) cuando este la está llevando en auto a conocer a sus padres (Toni Collette y David Thewlis).

GENIALIDAD ATÍPICA

Lo que pasa por el cerebro de Kaufman es uno de los misterios más atípicos del cine contemporáneo.

Del surrealismo "malkovichiano" de "Being John Malkovich" (1999) al olvidadizo desamor de "Eternal Sunshine of the Spotless Mind" (2004) pasando por el descaro metalingüístico de "Adaptation." (2002) y "Synecdoche, New York" (2008), Kaufman ha explorado la condición humana siempre desde un prisma inesperado, rompedor e imaginativo.

De ahí que Collette se muriera por colaborar con él.

"Estuvimos a punto de trabajar en otras ocasiones así que me emocionó mucho saber que me quería en esta película", dijo.

"Es simplemente una inspiración para todos los que trabajan en el set. Todos están ahí porque aman su mente y quieren ayudarle a que se haga realidad lo que él ve. Y sí, es muy específico en lo que ve pero también muy colaborador y abierto a sugerencias. El rodaje tenía una atmósfera realmente maravillosa, muy tranquila, pero también muy centrada", desarrolló.

Nominada al Óscar por "The Sixth Sense" (1999), la actriz insistió en que una de las obsesiones de Kaufman es dejar todas las vías abiertas sin ningún obstáculo en el camino para que el público interprete sus cintas como quiera.

"Si ves esta película, creo que como espectador puedes interactuar con ella a diferentes niveles en función de quién eres y de cuáles son tus experiencias vitales", opinó.

"Va de muchas cosas complejas. Va de la familia, del amor, de la pérdida, del arrepentimiento, de la culpa... Va de todas esas cosas", enumeró sin dar más pistas sobre una película sobre la que, con una sonrisa, afirmó que se pueden revelar muy pocos detalles sin destripar sus secretos.

FUTURO CON DEL TORO

La australiana ha construido una carrera llena de aciertos como "Muriel's Wedding" (1994), "About a Boy" (2002) o "Little Miss Sunshine" (2006), y ahora está ultimando los preparativos para su nueva aventura: ponerse a las órdenes de Guillermo del Toro en "Nightmare Alley".

"Igual que Charlie, Guillermo es un verdadero artista y estoy muy emocionada de trabajar con él", aseguró sobre la que será la primera película del mexicano tras triunfar con la fantasía romántica de "The Shape of Water" (2017).

La crisis del coronavirus le pilló a Collette en Toronto (Canadá) cuando ya llevaba dos semanas ensayando con Del Toro, pero la producción, como el resto de rodajes de Hollywood, tuvo que suspenderse por la pandemia.

"El guion es increíble y visualmente va a ser... bueno, todas sus películas lo son, sobrecargada y hermosa. Hay actores increíbles y va a ser un mundo realmente interesante", prometió la actriz ante su regreso en septiembre a una producción protagonizada por Bradley Cooper, donde también aparecen Cate Blanchett, Rooney Mara y Willem Dafoe, y que se centra en un poderoso mentalista de un circo ambulante.