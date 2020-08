Son by Four promociona "Tu Voluntad", su primer tema nuevo en cinco años

San Juan, 31 ago (EFE).- El trío puertorriqueño Son by Four, que en 2000 conoció el éxito mundial con el tema "A puro dolor" y que luego dio un giro a la música cristiana, promociona su nuevo sencillo, "Tu Voluntad", su primer trabajo en cinco años.

El tema es una composición de los hermanos Jorge y Carlos Javier Montes, y su primo Pedro Quiles, quien aún es parte del trío, pero permanecerá fuera de los escenarios y giras ya que está realizando otras labores ministeriales, según informaron este lunes en un comunicado de prensa.

"El tema 'Tu voluntad' es una descripción de nuestro caminar como cristianos hacia la santidad. Un camino hacia la cruz, donde experimentamos caídas y sufrimientos, pero también uno lleno de la misericordia de Dios. Su perdón nos alcanza una y otra vez", comentó Jorge Montes.

Según explicó Montes, la musa para componer "Tu voluntad" provino durante un sermón del papa Francisco en el año 2019, en el que reflexionó sobre el tema de hacer la voluntad de Dios.

"¿Cuál es la voluntad de Dios encarnada en Jesús?: Buscar y salvar lo que está perdido", rememoró Montes.

"Y nosotros, cuando rezamos, pedimos que la búsqueda de Dios tenga éxito, que se cumpla su plan universal de salvación, primero en cada uno de nosotros y luego en todo el mundo. ¿Habéis pensado lo que significa que Dios me busca? Cada uno de nosotros puede decir: Pero, ¿Dios me busca? Sí, te busca, me busca", ahondó.

El grupo, a su vez, trabaja en un segundo sencillo para incluirlo con el tema "Tu Voluntad" en una compilación de sus éxitos de música cristiana católica.

La misma se proyecta lanzar para finales de este año.

La última producción discográfica de Son By Four, "Mujer frente a la Cruz", logró ser nominada a un Latin Grammy en 2015, en la categoría de Mejor álbum cristiano.

La agrupación conoció en 2000 el éxito con el tema "A puro dolor", del disco "Son by Four", interpretado por el entonces rapero Ángel López.

El tema llegó a permanecer cinco meses en el tope de la lista de los "Hot Latin Tracks" de la revista Billboard y a raíz de tanto éxito comenzó a escucharse en países como Alemania, Argentina, España, Holanda, México, Suiza, así como en Asia, donde llegó a venderse la producción en versión japonesa.

No obstante, después de que el conjunto viviera "la fama, el dinero, las alfombras rojas y los viajes en aviones privados", se dividió en 2003.

El grupo lanzó en 2007 su primera producción de música cristiana "Aquí está el Cordero", seguida de "Abba Nuestro" (Padre Nuestro), "Católico soy" y "Mujer frente a la cruz".