El director de la Mostra: "El cine no puede permitirse seguir bloqueado"

Roma, 31 ago (EFE).- Hace solo dos meses el Festival de Venecia pendía de un hilo por la pandemia. Sin embargo finalmente resistió y arrancará el miércoles con la ambición de reactivar un sector, el del cine, que "no puede permitirse seguir bloqueado", según explica en una entrevista con Efe el director del certamen, Alberto Barbera.

