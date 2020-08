Los creadores de "Spider-Man: Into the Spider-Verse" irán al Miami más cubano

Los Ángeles (EE.UU.), 28 ago (EFE).- Phil Lord y Christopher Miller, los cerebros detrás de la exitosa "Spider-Man: Into the Spider-Verse" (2018), están preparando una comedia sobre una familia de origen cubano en Miami (EE.UU.), informó este viernes la revista The Hollywood Reporter.

Lord, que tiene ascendencia cubana, y Miller se aliarán en este proyecto con las actrices Natalie Morales y Cyrina Fiallo, cuyas raíces familiares también están conectadas con la isla caribeña.

La premisa de esta comedia recuerda a "My Big Fat Greek Wedding" (2002) y se centra en una mujer cubanoestadounidense que se ve obligada a regresar a la casa de su tradicional familia para un bautizo, una quinceañera, una boda y un funeral.

El estudio Universal decidió apostar por esta idea original de Morales y Fiallo, que se encargarán de escribir y producir esta película en la que Lord y Miller serán asimismo productores.

Lord y Miller arrasaron con "Spider-Man: Into the Spider-Verse", una extraordinaria reinterpretación del hombre-araña bajo el prisma posmoderno y autorreferencial que tenía como protagonista a un niño afrolatino de Queens (Nueva York).

Esta cinta, con un asombroso estilo que prácticamente calcaba el estilo de los cómics, les dio como productores el Óscar a la mejor película de animación en una categoría con títulos muy potentes como "Isle of Dogs" (2018) o "The Incredibles 2" (2018).

Como directores, su carrera incluye cintas como "Cloudy with a Chance of Meatballs" (2009), "21 Jump Street" (2012), y, por encima del resto, "The Lego Movie" (2014).

También iban a ser los máximos responsables de "Solo: A Star Wars Story" (2018), película de la saga galáctica sobre un joven Han Solo, pero fueron despedidos por Lucasfilm de este proyecto que acabó siendo un gran fracaso de crítica y público.

Por su parte, Morales se ha dejado ver en series como "Parks and Recreation", "Santa Clarita Diet" o "Dead to Me" y en películas como "Stuber" (2019).

Y la carrera como actriz de Fiallo incluye papeles esporádicos en producciones televisivas como "Brooklyn Nine-Nine" o "Barry".