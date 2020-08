Alice Braga inaugura la nueva era de los latinos como superhéroes

Miami, 27 ago (EFE News).- La actriz brasileña Alice Braga encabeza la primera gran camada de superhéroes latinos con su interpretación de la doctora Cecilia Reyes en “The New Mutants”, una película que combina la fantasía de los cómics con el género del terror.

Fotograma cedido hoy por Disney que muestra a la actriz brasileña Alice Braga mientras interpreta a Cecilia Reyes en la película "The New Mutants". EFE/ Disney /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS /MÁXIMA CALIDAD DISPONIBLE