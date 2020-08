"Kingdom Hearts" aterriza, con mucho ritmo y acción, el 13 de noviembre

Madrid, 27 ago (EFE).- Disney y Square Enix unen fuerzas de nuevo para anunciar el lanzamiento de su último título, "Kingdom Hearts: Melody of Memory", que estará disponible a partir del 13 de noviembre para Nintendo Switch, PS4 y la familia de dispositivos Xbox One, incluyendo la esperada Xbox One X.