La edición gala de "Diez negritos" cambia su título en plena polémica racista

París, 26 ago (EFE).- El libro de Agatha Christie "Diez negritos" ha pasado a llamarse "Eran diez" en Francia por la connotación racista del término y a petición de la familia de la célebre escritora británica, según recoge este miércoles la prensa gala.

El bisnieto de Christie, James Prichard, avanzó la noticia en la emisora "RTL" donde defendió que cuando se publicó la obra, en 1938, "el lenguaje era diferente".

"Mi opinión es que Agatha Christie buscaba sobre todo divertir y no le habría gustado la idea de que alguien se sienta herido por un giro de sus frases", dijo Prichard en la radio francesa.

El libro se vende a partir de este miércoles bajo el título "Eran diez", coincidiendo con la modificación que se hizo en las ediciones inglesas, que cambiaron su título hace ya varias décadas por "And then there were none".

Francia mantenía hasta este martes el nombre "Dix petits nègres", un adjetivo francés de origen español hoy en desuso por su carácter peyorativo, vinculado a la historia de la esclavitud. Ha sido modificado por "africano" o "negro", como han reivindicado asociaciones e historiadores.

La novela fue retirada de la plataforma francesa de Amazon en mayo coincidiendo con la polémica de otros célebres títulos como "Lo que el viento se llevó", criticada por defender una postura racista.

No es el único cambio del libro de Christie en el que la palabra "nègre", citada 74 veces en la versión original, ha sido eliminada, y "L'île du nègre", donde se localiza la trama, que ha sido sustituida por "L'Île du soldat" (La isla del soldado), como en las versiones inglesas.

"Francia era uno de los últimos países que mantenía 'Dix petits nègres'. Para nosotros no ha sido solo cambiar el título sino revisar toda la edición", explicó Béatrice Duval, directora de la edición de bolsillo del libro.

La novela de la reina del crimen es un éxito mundial de la historia de la literatura, con más de 100 millones de ejemplares vendidos, lo que representa un 20 % de los 2.000 millones de libros vendidos por Agatha Christie en todo el mundo.