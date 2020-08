Carole Baskin y Joe Exotic serán protagonistas de una nueva serie de TV

Los Ángeles (EE.UU.), 25 ago. (EFE).- Los estudios de NBCUniversal han dado el visto bueno al guion de una serie que se centrará en Carole Baskin y Joe Exotic, los protagonistas de la serie documental "Tiger King" que se convirtió en un fenómeno mundial esta primavera.

La nueva producción será una ficción, titulada por el momento "Joe Exotic", que protagonizará Kate McKinnon, muy conocida por el programa de comedia "Saturday Night Live", en el papel de Carole Baskin, mientras que aún se desconoce quién encarnará al excéntrico Joe Exotic.

El argumento se basará en el conocido enfrentamiento de los dos propietarios de zoológicos privados, que terminó con el encarcelamiento de Exotic por contratar a un asesino por encargo contra Baskin, además de cometer varios delitos contra la flora y la vida de los animales.

La serie seguirá la perspectiva de Baskin cuando descubrió que había otro "apasionado" de felinos en Estados Unidos que operaba un centro privado para su propio beneficio.

Pero también explorará el pasado oscuro de Baskin, la desaparición de su marido y el turbio mundo del que ambos enemigos forman parte.

Aún no hay fecha de estreno para este proyecto que no es el único que tratará de aprovechar el interés despertado por la serie de Netflix, pues sus creadores preparan una segunda temporada del formato que se centrará, en esta ocasión, en el dúo de magos Siegfried & Roy, populares por sus espectáculos con felinos.

Asimismo, Nicolas Cage debutará en la televisión dando vida a Joe Exotic en otra serie de los estudios CBS y que se basará en el artículo "Joe Exotic: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild" publicado por Leif Reigstad en la revista Texas Monthly.

Por su parte, en la vida real el zoológico de "Tiger King" cerró sus puertas de manera permanente tras perder la licencia de operaciones emitida por las autoridades estadounidenses.

En un informe de inspección, el Departamento de Agricultura de EE.UU. cita varias infracciones como que la comida de los felinos no estaba correctamente refrigerada y los dueños trataron de engañar con facturas de reparaciones falsas.