Sotheby's subastará algunos de los artículos más icónicos del hip hop

Nueva York, 25 ago (EFE).- Sotheby's anunció este martes que el próximo 15 de septiembre subastará algunos de los artículos más icónicos del hip hop, entre ellos la corona que llevó The Notorius B.I.G. en su foto de 1997 "King of New York", o cartas de amor escritas por Tupac Shakur en sus años de adolescencia.