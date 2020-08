Lili Reinhart: "Es importante explorar el dolor que sientes como adolescente"

Los Ángeles (EE.UU.), 21 ago (EFE).- Sexo, drogas y juergas locas suelen ser los tópicos recurrentes de las cintas sobre adolescentes, pero Lili Reinhart, la estrella de "Chemical Hearts", quiso que esta película mirara a la juventud desde otra perspectiva: la del trauma, la presión social, el amor roto, el luto y la confusión.

"No creo que a menudo se represente de manera realista el amor juvenil. La gente quizá no toma a los adolescentes tan en serio", reflexionó en una entrevista con Efe.

"Es cien por cien válido cuando sientes un inmenso dolor en el corazón por primera vez. Puedes estar enamorado y simplemente abrumado por estos nuevos sentimientos cuando estás en esa edad. Así que explorar eso y explorar el dolor que viene con eso es importante. Debería ser algo normal, no una anomalía", añadió.

Reinhart (Cleveland, EE.UU., 1996) encabeza delante de las cámaras como actriz y detrás de ellas como productora la cinta "Chemical Hearts", un interesante acercamiento dramático y sensible a los vaivenes de la juventud que se estrena este viernes en Amazon Prime Video bajo la dirección de Richard Tanne ("Southside with You", 2016) y con Austin Abrams como coprotagonista.

Con aire "indie" y fiándolo todo a la emotividad de su sencilla trama, "Chemical Hearts" cuenta la historia de un estudiante (Abrams) que un buen día conoce a una solitaria y misteriosa joven (Reinhart) recién llegada a su instituto.

COMPRENDER A LOS JÓVENES

Reinhart conoce bien lo dura que puede ser la adolescencia.

Estrella mundial gracias a la serie "Riverdale", la actriz ha hablado en numerosas ocasiones de sus problemas de ansiedad o depresión y ha aprovecahdo su enorme impacto en las redes (tiene 24,7 millones de seguidores en Instagram) para tratar en público cuestiones de salud mental que afectan a los jóvenes.

"Creo que simplemente llamar la atención sobre esto es increíblemente importante. Tener una película que lo aborda es importante y así empieza una conversación al respecto", apuntó.

"Espero que esta película inspire a otros jóvenes guionistas y directores a que quieran hacer más cintas sobre el amor juvenil, pero de una manera diferente, de una manera dolorosa, y que muestren la verdadera naturaleza de lo que significa estar enamorado por primera vez y que te rompan el corazón por primera vez", agregó.

Parece que todas estas idas fueron fundamentales para que Reinhart se animara a debutar como productora con este proyecto.

"La oportunidad me llegó de una manera muy natural", contó.

"Me pasaron el libro ("Our Chemical Hearts", de Krystal Sutherland) y me preguntaron si me gustaría convertirlo en una película (...). Y lo he disfrutado desde el principio hasta el final. Fue increíblemente enriquecedor ser parte de algo desde el primer paso hasta el último, ver cómo cuajaba, estar involucrada en todo, de trabajar en el tráiler a ver montajes previos de la película... Fue como un sueño hecho realidad", aseguró.

Desde su explosión con "Riverdale", Reinhart se ha ido asomando con cada vez más frecuencia a la gran pantalla.

Así, tuvo un papel secundario en "Galveston" (2018) y se dejó ver con un cameo en la última "Charlie's Angels" (2019).

Pero su primer gran y reconocido papel en el cine llegó con "Hustlers" (2019), donde aguantó el tipo y brilló nada menos que ante un huracán como Jennifer López.

Ahora con "Chemical Hearts", Reinheart dejó claro que busca historias que no eviten mostrar que en la vida, por mucho que lo maquille el cine, no todo son finales "made in Hollywood".

"Aquí no quería hacer otra cinta sobre fiestas, perder la virginidad y todo ese tipo de estereotipos sobre las películas de adolescentes. Yo quería que fuese un poco más oscura porque eso es lo que prefiero en el cine", describió.

"Muchas historias de jóvenes se han contado desde la perspectiva de las fiestas y los triángulos amorosos, pero yo quise hacer aquí algo un poco más con los pies en la tierra, algo un poco más crudo y enfocado en el dolor: el dolor que existe cuando vives un primer amor", finalizó.

David Villafranca