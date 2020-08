Pedro Pascal negocia unirse a Nicolas Cage en una película sobre Nicolas Cage

Los Ángeles (EE.UU.), 20 ago. (EFE).- El actor chileno Pedro Pascal, protagonista de la serie de Star Wars "The Mandalorian", negocia sumarse junto a Nicolas Cage al reparto de "The Unbearable Weight of Massive Talent" para interpretar a un seguidor del propio Cage.