Emilia Mernes apuesta a la música bilingüe que no tiene que ver con el inglés

Miami, 20 ago (EFE).- La cantante argentina Emilia Mernes apostó a la música bilingüe que no tiene nada que ver con el inglés en el "remix" de su canción "Ya no más" y la inspiración, según contó en una entrevista con Efe, nació en TikTok.

"Cuando llegó el momento de hacer un 'remix' de la canción, de inmediato me vino a la mente Bianca. Su canción 'Tudo no Sigilo' estaba pegada en TikTok y me pareció la artista perfecta. La contactamos y aceptó. Así nació 'Já é tarde/ Ya no más'", explicó Emilia, como prefiere ser llamada.

Y es que "Tudo No Sigilo" ya tiene más de 46 millones de reproducciones y alcanzó el número cuatro en el ránking de Spotify Brasil y el quinto en el Top 200 de Spotify Portugal.

"Me emociono nada más de pensar que haya gente en Brasil que me está escuchando y cantando nuestra canción", indicó la artista quien está muy consciente de los obstáculos que encuentran los artistas de habla hispana para entrar en el mercado brasileño.

"Es como otro mundo, a pesar de que somos vecinos. Afortunadamente, cada vez nos estamos acercando más. Me encanta la música brasileña, la cultura, es una oportunidad increíble", manifestó.

"Já é tarde/ Ya no más" está acompañada, además, de un divertido video grabado en blanco y negro, en el que las dos artistas intercambian sus versos en español y portugués, mandando un mensaje claro a esas personas que no supieron apreciarlas.

"Mi música, aunque es bailable, es un reflejo de cosas que son importantes para nuestra generación. Está basada en mis experiencias y en las de gente que conozco, en especial las mujeres jóvenes", indicó la artista de 23 años.

BUSCANDO UN SONIDO PROPIO

Durante el año y medio que lleva como solista, Emilia ha lanzado ya siete temas, incluidos temas como "Recaliente" -en la que hablaba de "sexting"-, “El chisme" con Ana Mena y Nío García, "No soy yo" con Darell, "Histeriqueo" con Mya y "Boomshakalaka" junto a Dimitri Vegas & Like Mike, Afro Bros, Sebastian Yatra y Camilo, que supera las 37 millones de reproducciones en YouTube.

Este año tuvo una nominación en Premios Juventud y actualmente está nominada en la categoría Top Revelación Femenino en los Premios Tu Música Urbano de Puerto Rico.

Esta apretada agenda incluyó también, antes de la pandemia de COVID-19, una presentación acústica en Nueva York para la plataforma anglosajona Genius, vistiendo ropa exclusiva de la colección de verano 2020 de Guess X J Balvin.

"Cuando me separé de Rombai -la banda de cumbia pop con la que comenzó su carrera artística- estaba muy nerviosa. En realidad, todavía tengo nervios cada vez que saco un tema. Sigo trabajando y estudiando para definir mi estilo estético y musical", reveló Emilia.

"Recaliente", su primer sencillo como solista, siguió cerca de la música que hizo con Rombai, pero poco a poco su sonido ha ido evolucionando hacia el pop urbano.

“Hoy en día canto las canciones que me gustan”, explicó.

Estéticamente, se pasea entre “looks” urbanos y pop, pero siente que finalmente halló "una marca visual" que la identifique, "así como Ariana Grande tiene su cola de caballo”, dijo.

Se refiere a los dos cristales Swarovski que suele colocar en su párpados inferiores.

PROYECTOS DE PANDEMIA

Emilia lleva más de cuatro meses siguiendo las normas de aislamiento social en Argentina. Ya está confirmada para dar un espectáculo de todos sus éxitos musicales en noviembre 2020 en el "Lolapalooza Argentina", donde está previsto que comparta el escenario con Guns N’ Roses, Lana Del Rey, Pabllo Vittar o Gage The Elephant, entre otros.

También ha sido seleccionada como uno de los cuatro talentos para representar como embajadora a la marca global Benetton Perfumes.

Aunque reconoce que las cosas están complicadas para todo el mundo, se siente tranquila y asentada como artística, pues está segura que "todo tiene su tiempo".

"Estoy aprovechando para estudiar y prepararme cada vez más", destacó.

Alicia Civita