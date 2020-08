Obama publica lista con su música favorita este verano; incluye a J Balvin

Washington, 17 ago (EFE News).- El expresidente estadounidense Barack Obama (2009-2017) publicó este lunes una lista con sus canciones favoritas este verano, como viene siendo habitual en él, que incluye a artistas como J Balvin, Beyonce y Billie Eilish.

El listado, que el exmandatario publicó en Twitter, está compuesto de 50 canciones y artistas, entre los que se encuentran algunos de los que actuarán en la Convención Nacional Demócrata, que comenzará esta noche y durará hasta el jueves, como Eilish, Jennifer Hudson, John Legend y The Chicks.

"Durante los últimos meses he pasado mucho tiempo escuchando música con mi familia. Quería compartir algunos de mis favoritos del verano, incluyendo canciones de algunos de los artistas de la Convención Demócrata de esta semana. Espero que lo disfruten", tuiteó Obama.

La lista abarca géneros como el hip hop, el country, el jazz, el pop, el rock, R&B, el reggae y el reguetón, con músicos como Bob Dylan, Stevie Wonder, HAIM, Sheryl Crow, H.E.R., Chet Baker, Nina Simone y Rihanna con Drake.

De J Balvin eligió el tema "Un día", que cuenta con la colaboración de Dua Lipa, Bad Bunny y Taini; mientras que de Beyonce, ha seleccionado "Already", que canta con Shatta Wale y Major Lazer.

La lista también incluye "Impressions" de John Coltrane; "CROWN", de Chika; "Cayendo", de Frank Ocean; "Know you bare", de Andrea Valle, y "Made it", de Teyana Taylor, entre otros.

Se espera que el expresidente pronuncie un discurso para cerrar la tercera jornada de la Convención Nacional Demócrata, que se va a celebrar de forma virtual con discursos grabados y otros en directo, debido al coronavirus.

Esta noche, será su esposa y ex primera dama, Michelle Obama, quien intervendrá en la convención, en la que está previsto que el jueves el que fuera vicepresidente de Barack Obama, Joe Biden, acepte la nominación demócrata a la Presidencia del país.