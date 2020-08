Muere Trini López, músico de "If I Had A Hammer" y actor de "The Dirty Dozen"

Los Ángeles (EE.UU.), 11 ago (Efe News).- Trini López, cantante y actor latino que se hizo muy popular en los años 60 por la canción "If I Had A Hammer" y que participó en la película "The Dirty Dozen" (1967), murió este martes a los 83 años debido al coronavirus.

Dutch violist and conductor Andre Rieu (R) rehearses with US singer Trini Lopez (L) in his studio. EPA/MARCEL VAN HOORN