La mexicana Macaria celebra a Doña Magda en "Vecinos" a pesar de sus defectos

México, 11 ago (EFE).- A pesar de llevar tres lustros dándole vida a la complicada vecina Doña Magda, la actriz mexicana Macaria aseguró en una entrevista con Efe que es complicado encontrarle aspectos positivos a su personaje en "Vecinos" y, aunque cada día corrobora más su maldad, confiesa que no la cambiaría por otra.

"Es muy mala persona Magdalena, no le he encontrado ninguna cualidad todavía pero la quiero mucho y la acepto como es, la quiero bien", dijo la actriz.

En estos años Macaria ha sabido pasarlo bien con la frívola de Doña Magdalena, principalmente a la hora de convertirse físicamente en ella.

"La disfruto siempre, desde vestirla. La diseñadora de vestuario actual se esmera mucho en buscar cosas de ropa y de estampados para ella y yo me divierto mucho", añadió, al confesar que comparte sus propios accesorios con ella.

"Casi toda la joyería es mía de los años 80 y 90", mencionó.

Dura, superficial y creída, son algunos de los adjetivos que definen a la matriarca de la familia López Pérez, pero cuando se le cuestiona a Macaria sobre qué es lo que hizo que su personaje fuera así, ella responde que no lo sabe, y sobretodo, que no la justifica.

"Independientemente de lo que te pase, uno moldea su vida y uno decide cómo ser, no sé qué le pasó, tiene mucha inseguridad, es muy insegura y todo lo basa en apariencias, pobrecita", explicó.

Y aunque sabe que no es el tipo de mujer más agradable ni a la que comúnmente alguien elegiría parecerse, añadió que a pesar de todo hay cosas con las que se puede identificar.

"Creo que todos los seres humanos son capaces de mucho más o de mucho menos de lo que creemos, entonces me sorprende y me identifico en cosas que no considero rasgos míos y que al lo mejor sí los tengo", se sinceró.

VIGENCIA TEMPORADA TRAS TEMPORADA

Para esta temporada son precisamente los López Pérez quienes encontrarán un tesoro que podría valer mucho dinero y satisfacer el ego y la ambición de la señora de la casa, pero esto no matizará los vicios de la familia y Arturo, el padre de la casa, seguirá siendo de todos.

"Hay veces que hay que aprender lo que no se debe de hacer", consideró la actriz cuando habló de las enseñanzas que deja la familia de su personaje al público.

"Dentro de todo, yo creo que el punto de unión y de alegría es Arturo que los ama incondicionalmente, en todas las familias hay un Arturo el que se la rifa (que lo hace bien) por todos", añadió.

Sobre el éxito de la serie, Macaria explicó que se trata de situaciones comunes, así como la vigencia y la visión de los productores a la hora de la realización de cada temporada.

Es por eso que podría esperarse que se vean capítulos referentes a la pandemia.

"Son personajes con los que nos identificamos, todos en algún momento hemos sido medio neuras y perfeccionistas como Luisito, echado la flojera como Pedrito, le metemos mano a cosas que desgraciamos como Germán, hemos buscado el amor igual que Silvita, todos tenemos las situaciones que viven los vecinos", apuntó.

En la actualidad la novena temporada está siendo transmitida los domingos a las 19.30 horas (00.30 GMT) por Las Estrellas de Televisa en los que las complicaciones vecinales continúan siempre con humor, "no importa si te trata del condominio más 'pipiris nice' (lujoso) o del más humilde, todos tenemos vecinos", finalizó.

