El Fantasma pone el regional mexicano por todo lo alto con un disco de duetos

México, 9 ago (EFE).- "Puerta Abierta Vol. 1" es la apuesta de El Fantasma por las colaboraciones para poner el género del regional mexicano en lo más alto de la mano de artistas como Calibre 50, Alfredo Olivas o Virlán García.

"Si entre todos nos unimos se hace más grande la bomba, la cosa está en que todos queramos hacerlo. Si dos artistas fuertes colaboran seguramente vaya a ser un trancazo (éxito), dijo El Fantasma en entrevista con Efe.

Además, el cantante supo encontrar el momento perfecto para que sus colegas estuvieran disponibles, ya que durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus se cancelaron todas las giras y los músicos están en busca de proyectos.

Atendiendo a las peticiones que reiteraban sus seguidores, buscó a bandas y artistas como Calibre 50, Los dos carnales, Alfredo Olivas o Virlán García, muchos de ellos, además, amigos suyos.

"Ahora tenemos tiempo de poder atender a los fans que nos pedían duetos, me mandaban mensajes sobre con quién querían que colaborará y al fin pude meter a otros artistas para hacer algo 'chingón' (muy bueno) entre nosotros", explicó.

Y la búsqueda fue tan bien que después de este disco, que contiene 13 temas, habrá un segundo volumen con algunas colaboraciones que se quedaron en el tintero o que no dio tiempo a terminar para este trabajo.

Aunque "Puerta Abierta Vol. 2" no tiene fecha de estreno, los seguidores de El Fantasma ya están esperándolo a la vez que recibieron con los brazos abiertos esta gran dosis de regional mexicano para todos los públicos.

Y es esto último algo en lo que insiste Alexander García, más conocido como El Fantasma, es en hacer música para todo el mundo y así lograr acercarse "al pueblo y al rancho", una esencia que no quiere perder.

"Con respeto y apoyo estoy trabajando bastante para que podamos tener la frente en alto de lo que traemos nosotros tipo ranchero, para no perder la esencia de rancho. Muchos seguidores son gente de campo, y traemos muchas canciones para todo el mundo, no hay que catalogar, de ninguna manera, solamente con que haya respeto", dijo.

UN EJERCICIO DE COMPAÑERISMO

De todas las canciones del disco, El Fantasma no puede quedarse solo con una ya que, dice, todas son especiales para él y las canta junto a compañeros y amigos cuyo trabajo admira, pero pone como ejemplo a Los dos carnales, un dúo con el que trabaja muy a menudo y del que ha funcionado como padrino.

"Todas me han agradado la verdad, me llevo bastante bien con Los dos carnales, siempre andan conmigo, componemos juntos, tema el tema 'Cabrón y vago' que está yendo muy bien... Es algo muy chingón (muy bueno) la amistad que tenemos todos, no es nada más cantar canciones, sino también ayudarnos y apoyarnos", dijo El Fantasma.

Además consideró que el compañerismo y las colaboraciones son las claves para que este género tenga tanto éxito dentro y fuera de México.

Recientemente El Fantasma recibió una nominación en los Premios Juventud en la categoría "La más picosa" con su éxito "El Circo".

"La verdad estamos muy contentos con la nominación, estamos esperando a ver qué sucede y quiero dar las gracias a toda la gente que nos está apoyando. La cosa es seguir dándole adelante, que los fans estén contentos y seguir trabajado, es lo mas importante", relató.

Por esto, García no deja de trabajar y esta aprovechando la cuarentena al máximo para lograr mantenerse vigente y dar a sus seguidores nueva música y nuevos vídeos.

A finales de agosto o principios de septiembre publicará otro disco de corridos que espera pueda hacer disfrutar a la gente en una época de cambios y complicaciones para muchas personas a causa de la pandemia.

