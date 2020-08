El codirector de "Black is King": "Beyoncé tiene muy claro lo que quiere"

Los Ángeles (EE.UU.), 7 ago (EFE).- Al terminar "Black is King", el nuevo "álbum visual" de Beyoncé, aparece en los créditos el nombre de la cantante y justo después está el de Kwasi Fordjour, codirector de este exuberante homenaje a la cultura negra y quien ensalzó la visión detrás de las cámaras de la estrella del pop.

Fotografía cedida por Disney + que muestra a Beyoncé en una toma de “Find Your Way Back” del álbum visual "Black is King". EFE/Andrew White/Disney +