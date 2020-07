"Selva Trágica" de Yulene Olaizola mostrará a México en La Mostra de Venecia

México, 31 jul (EFE).- La mexicana Yulene Olaizola llevará al Festival de Cine de Venecia su cinta "Selva Trágica", con la que mostrará una zona de su país natal y Belice en uno de los eventos más relevantes del séptimo arte, que este año será presencial.

"No porque una historia ocurra en México va a ser necesariamente local. Todo ocurre en la selva de Quintana Roo, en la frontera con Belice. Más allá de la zona donde se filmó, habla de temas mucho más universales y creo que para el público de otras latitudes siempre es interesante descubrir este cine al que no se podría llegar si no fuese por estos festivales", dijo la cineasta en entrevista con Efe.

Para ella, poder mostrar la selva y la cultura maya "como si fuese un personaje" e incluir actores beliceños mexicanos y mayas han sido lo que "podría" haber llamado la atención del jurado que seleccionó su cinta para concursar en la sección Horizontes del festival italiano.

"Selva Trágica" se desarrolla en la profundidad de la selva Maya, donde un grupo de mexicanos trabajadores del chicle cruza su camino con una joven beliceña cuya presencia provoca tensión entre ellos, avivando sus fantasías y deseos, despertando a la Xtabay, una antigua leyenda que acecha desde el corazón de la selva.

Olaizola (Ciudad de México, 1983) lleva más de diez años en la industria del cine y ha logrado hacerse hueco en un sector alternativo característico del cine mexicano y conocido en todo el mundo.

Por esto, ha recibido reconocimientos desde el lanzamiento de su ópera prima, el documental "Intimidades de Shakespeare y Victor Hugo" (2008), por el que fue reconocida en más de 30 festivales internacionales.

Pero el de Venecia es especial, no solo por ser uno de los más antiguos del mundo y uno de los más bellos entornos, sino porque en esta ocasión, su 77 edición se realizará presencial en septiembre después de que el circuito internacional permaneciese en pausa debido a la crisis del coronavirus.

"Creo que es un momento especial porque Venecia marca el regreso de los festivales de cine a la agenda pública después de una pausa de cuatro meses. En ese sentido, todavía nos da más alegría formar parte de este regreso", expresó Olaizola.

Lo ideal para la cineasta y su equipo sería poder acudir, ya que la parte del proceso de compartir la película con el público "es muy especial", pero todo dependerá de las restricciones fronterizas por la pandemia.

UNA OPORTUNIDAD PARA EL CINE ALTERNATIVO

Aunque para Olaizola la sección es lo de menos y lo importante es llegar a Venecia, Horizontes recoge y proyecta las tendencias estéticas y expresivas del cine internacional, por lo que esto puede funcionar como una gran ayuda no solo para la directora, sino también para las tendencias cinematográficas mexicanas y latinoamericanas.

"Es una sección competitiva, cosa que siempre es importante o aliciente para las películas. Lo que me da mucho gusto es ver la calidad del jurado que va a estar en 'Orizzonti', eso hace que sea todavía mas interesante para mí", explicó la cineasta.

Y es que para Olaizola los festivales de este tipo son muy importantes para difundir el cine no tan comercial que se hace en todo el mundo. Además, estas nominaciones y premios cumplen, dijo, la función "bien importante" de impulsar las carreras de los cineastas que se dedican a esta sección del cine.

"El cine comercial tiene otras ventanas por el simple hecho de estar en salas del mundo", concretó.

A pesar de la necesidad de buscar estos espacios para darse a conocer, el cine mexicano lleva más de una década experimentando un gran aumento en la producción gracias a, aseguró la directora, los estímulos fiscales y los apoyos gubernamentales.

La cineasta consideró que incluso desde antes las producciones del país latinoamericano tienen presencia continua y regular en el circuito internacional.

Junto a "Selva Trágica", dos películas participarán en el evento de La Mostra: "Nuevo orden" de Michel Franco, que compite por el León de Oro en la competición oficial del certamen, y "50 o dos ballenas se encuentran en la playa" de Jorge Cuchí en la semana internacional de la crítica de Venecia -paralela e independiente, organizada por el Sindicato Nacional de Críticos de Cine de Italia en el marco del 77 Festival de Venecia-.

