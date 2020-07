Netflix lanzará en septiembre la precuela de "One Flew Over The Cuckoo's Nest"

Los Ángeles (EE.UU.), 29 jul (EFE).- Netflix anunció este miércoles que "Ratched", la serie que el productor Ryan Murphy ha preparado como precuela de la famosa película "One Flew Over The Cuckoo's Nest" (1975), llegará a la plataforma digital el 18 de septiembre.

"Te invitamos a conocer a la mujer antes del monstruo, Mildred Ratched", dijo Netflix en un comunicado sobre esta serie que protagoniza Sarah Paulson, fiel colaboradora de Murphy, y que incluye en su reparto a Sharon Stone, Cynthia Nixon y Corey Stoll.

La serie, que se anunció en 2017 con un compromiso de partida de dos temporadas, se centrará en los orígenes de la malvada enfermera Ratched, que en el largometraje original fue interpretada por la actriz Louise Fletcher.

"En 1947, Mildred llega al norte de California (EE.UU.) buscando trabajo en un hospital psiquiátrico puntero donde han empezado nuevos e inquietantes experimentos sobre la mente humana", adelantó Netflix.

"En misión encubierta, Mildred se presenta como la perfecta imagen de cómo debería ser una dedicada enfermera (...) pero en cuanto empieza a infiltrarse en el sistema de cuidado mental y en quienes están ahí, el elegante exterior de Mildred deja entrever una creciente oscuridad que ha estado ardiendo durante tiempo en su interior, revelando que los verdaderos monstruos no nacen sino que se hacen", añadió.

El actor Michael Douglas, que ya produjo el filme "One Flew Over The Cuckoo's Nest", figurará como productor ejecutivo de una serie cuya primera temporada contará con ocho episodios.

Murphy, que es uno de los ejecutivos más cotizados de la pequeña pantalla y cuya carrera incluye series como "Glee", "American Horror Story" o "American Crime Story", será también productor ejecutivo, un rol que desempeñará asimismo la actriz Sarah Paulson.

Murphy presentó este año "Hollywood", una serie limitada que era una de las apuestas más importantes de Netflix para 2020 pero que fue recibida con tibias críticas por parte de la prensa.

Dirigida por el cineasta Milos Forman, la cinta "One Flew Over The Cuckoo's Nest" ganó cinco Óscar: mejor película, mejor actor (Jack Nicholson), mejor actriz (Fletcher), mejor director (Forman) y mejor guión adaptado (Lawrence Hauben y Bo Goldman).