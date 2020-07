Río Roma apoya a los trabajadores de la industria con "Gracias un millón"

México, 29 jul (EFE).- A modo de agradecimiento y aprecio a sus seguidores, los hermanos mexicanos del dueto Río Roma desvelarán este viernes su nueva canción "Gracias un millón", cuyas ganancias serán donadas a una iniciativa para proteger a los trabajadores de la industria musical mexicana.

El dúo pop más romántico de México no se ha permitido parar, ni siquiera en esta cuarentena en la que han pasado por muchos estados de ánimo, por lo que esta canción trata de animar a sus fans a seguir adelante, aseguraron.

Además, intenta que, gracias a ellos y a muchos otros artistas, personas implicadas en la industria puedan tener para comer ante la cancelación de todos los eventos por el coronavirus.

"Se me ocurrieron bastantes (canciones) pero todas tenían onda nostálgica un poco triste y decidimos que no, que había que ver el sol al final del túnel. La fuerza que tiene el agradecimiento me inspiró y la empecé a escribir con Aitor García (con el que forma el grupo Torai)", expresó José Luis Roma en conferencia de prensa virtual.

Ante la necesidad de expresar la idea de unir fuerzas para salir de este bache que está afectando a todos los sectores pero con especial fuerza a los espectáculos, que fueron los primeros en cancelarse y probablemente los últimos en volver, los hermanos quisieron entregar una canción llena de energía positiva.

Junto a ellos participaron en el vídeo, que verá la luz el viernes 31 de julio, numerosos artistas muy reconocidos como Sofía Reyes, Carlos Rivera, Leonel Garcia, Yuri o Edith Márquez, entre muchos otros, que no dudaron ni un momento en unirse a este proyecto.

Y es que la iniciativa Música México COVID-19, que se puso en marcha al principio de la cuarentena, busca ayudar a trabajadores de la industria que han visto sus ingresos reducidos drásticamente con la pandemia de coronavirus, mostrando una solidaridad entre artistas, promotores y discográficas que sorprendió a muchos.

Música México COVID-19 ha mostrado una cara de la industria musical mexicana que tal vez no era tan conocida, esa unión entre las personas implicadas para ayudar a quienes más lo necesitan.

"Nosotros siempre hemos tenido muy buena onda con todos los colegas en general. Hay muchos amigos participando y esto afecta en dos cosas: estamos todos sensibles valorando cosas importantes de la vida y la canción la mandaba y todo el mundo decía que estaba muy linda. Lo que nos debería dejar (la pandemia) es mucha solidaridad y pensar en el prójimo", añadió José Luis.

Todos los beneficios que genere la canción con las escuchas en diferentes plataformas irá directamente para Música México COVID-19.

El viernes el dúo estará en Facebook live dando un concierto de una hora a partir de las 19.30 horas (00.30 GMT del sábado) donde repasarán sus éxitos, además de presentar este nuevo tema.

