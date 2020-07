El mexicano Jorge Cuchí llega al Festival de Venecia, que será presencial

México, 29 jul (EFE).- El director mexicano Jorge Cuchí presentará en el Festival de cine de Venecia, que será presencial a pesar del coronavirus, la película "50 o dos ballenas se encuentran en la playa", una reflexión sobre la adolescencia, la incomprensión y la relación con el mundo digital.

Inspirada en la leyenda urbana el juego de rol de la ballena azul que comenzó a difundirse en 2016 y que se relacionó con el suicidio de adolescentes, la cinta verá la luz en la semana de la crítica de este evento cinematográfico que es uno de los más importantes del mundo.

"Vi la noticia de la leyenda urbana y me llamó la atención. Vi todos los retos y cuando supe que uno de ellos era tener una cita con otra ballena azul mi imaginación empezó a volar, mi mente se encontró con estos dos personajes haciendo este reto y siguiendo el vuelo juntos a ver si llegaban hasta el final. Fue una historia que se me ocurrió y no me dejó en paz hasta que la pude escribir", dijo a Efe Cuchí.

"50 o dos ballenas se encuentran en la playa", ópera prima del cineasta mexicano, relata como Félix (José Antonio Toledano) y Elisa (Karla Coronado), de 17 años, se conocen jugando al juego de la ballena azul, se enamoran y deciden enfrentar juntos el último reto de este juego: suicidarse.

Una de las prioridades de Cuchí fue que su cinta tuviese una fuerte crítica social, pero no solo sobre la relación peligrosa que muchos jóvenes pueden llegar a tener con Internet, sino también acerca del vínculo que establecen con los adolescentes los padres, las escuelas o los psicólogos.

Y, para él, que la película esté centrada en temas tan actuales fue una de las claves para que la eligieran junto a otras seis entre las 475 cintas que se habían presentado para la 35 edición de la semana internacional de la crítica de venecia -paralela e independiente organizada por el Sindicato Nacional de Críticos de Cine de Italia en el marco del 77 Festival de Venecia-.

"La temática es muy actual, es una temática de todo el mundo. No es localista, puede ser atractiva para un alemán, para un francés o para un mexicano porque trata de adolescentes, de tecnología y de este tipo de juegos que afectan a todo el mundo y hacen reflexionar sobre que tan protegidos están nuestros adolescentes de internet pero también del mundo real", expresó Cuchí.

El director está viviendo la noticia de su participación en la fiesta del cine paralela a La Mostra con mucho entusiasmo y con ganas de llevar a Italia una pequeña dosis del cine mexicano, en el que incursionó recientemente.

Y es que "50 o dos ballenas se encuentran en la playa" es la primera película de Cuchí, cuya profesión es la de publicista, de la que vive y de la que pretende seguir viviendo para poder mantener el séptimo arte como una afición.

PREPARADO PARA CONTINUAR

Con su segundo proyecto en el horno aunque sin poder ponerlo a andar por la pandemia mundial de coronavirus, el cineasta nunca ha contemplado hacer una película fuera de México, su país natal en el que le encanta vivir, pero asegura que si surge un plan que le resulte interesante, no lo dejaría pasar.

Por ahora se siente "muy honrado" de que hayan invitado a su cinta a estar en "esta plataforma de lanzamiento de nuevos directores" y aseguró que su ópera prima le está dejando y le dejará numerosos aprendizajes para sus próximos proyectos.

Ante la noticia de que el festival de Venecia tendrá lugar del 2 al 12 de septiembre de 2020 de manera presencial, colocándose como el primer evento del circuito internacional de cine que se celebrará con relativa normalidad después de la cuarentena, Cuchí consideró que para él es una fortuna.

"Es una excelente noticia porque es un festival muy importante. Me llama la atención y me gusta que sea Venecia el que vaya a inaugurar esta nueva normalidad y pueda hacerlo presencial. Lo que es seguro es que la película va a ir pero lo que no es seguro por restricciones de viaje es que nosotros vayamos a poder ir", expresó el director.

La película, planean, se estrenará el próximo año en algún festival en México después de haber visto la luz en Venecia para luego presentarse en cines, a pesar de que la incertidumbre no permite que Cuchí precise.

Y en esta incertidumbre, consideró, vive desde hace algunos meses la industria del cine que, como todas las artes, ha visto drásticamente reducidos sus ingresos procedentes de recursos públicos.

"Se han reducido apoyos a cualquier área cultural. Va a costar el triple hacer las cosas pero también trato de ser comprensivo. (...) Entiendo por qué de repente hay que tomar recursos para un tema sanitario muy importante, no puedo ser egoísta en ese sentido pero quisiera que volviéramos a una normalidad y se reactivara la industria", terminó.

Junto a "50 o dos ballenas se encuentran en la playa", dos películas participarán en el evento de La Mostra: "Nuevo orden" de Michel Franco, que compite por el León de Oro en la competición oficial del certamen, y "Selva trágica" de Yulene Olaizola, que fue seleccionada en la sección Horizontes.

