"The Marvelous Mrs. Maisel" e "Insecure", entre las comedias nominadas a los Emmy

Los Ángeles (EE.UU.), 28 jul (EFE).- "Curb Your Enthusiasm", "Dead to Me", "The Good Place", "Insecure", "The Kominsky Method", "The Marvelous Mrs. Maisel", "Schitt's Creek" y "What We Do in the Shadows" fueron nominadas este martes al Emmy a la mejor serie de comedia, anunció la Academia de la Televisión de EE.UU..