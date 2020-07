La escritora británica Hilary Mantel aspira a su tercer premio Booker

Londres, 28 jul (EFE).- La escritora británica Hilary Mantel aspira a llevarse por tercera vez el premio literario Booker con su última novela sobre el personaje histórico inglés Thomas Cromwell, según anunció este martes la organización del certamen.

Junto a Mantel, otros doce escritores, ocho de ellos debutantes, figuran en la lista de finalistas del Booker, que premia cada año a la mejor obra de ficción escrita en inglés y publicada en el Reino Unido e Irlanda.

Matel, de 68 años, ya ganó este premio en 2009 y 2012 con "Wolf Hall" (En la corte del lobo) y "Bring up the Bodies" (Una reina en el estrado), respectivamente, las dos primeras partes de la biografía del ministro de Enrique VIII, Thomas Cromwell.

Ahora ha completado esta trilogía con "The Mirror and the Light" (El espejo y la luz), que, como las entregas anteriores de esta saga que retrata la época Tudor, se ha convertido ya en un superventas en el Reino Unido.

Para el jurado del certamen, la nueva novela de Mantel es una "exhibición magistral" de redacción de "diálogos astutos" y de "descripciones exquisitas".

La organización también destacó en un comunicado el hecho de que hasta ocho escritores que han publicado este año su primera novela han sido incluidos en la lista inicial de aspirantes al Booker, que el próximo septiembre se reducirá a seis autores.

Estos son Diane Cook, Avni Doshi, Gabriel Krauze, Kiley Reid, Douglas Stuart, Brandon Taylor, Sophie Ward y C Pam Zhang.

Completan la lista Tsitsi Dangarembga, Colum McCann, Maaza Mengiste y Anne Tyler.

El director literario del premio, Gaby Wood, reconoció que el "alto número de debutantes" es una "situación inusual" y la confección de la lista, de hecho, "sorprendió al jurado", que "admira muchos de los libros de escritores más consagrados" y "lamentó dejarlos fuera".

"En este año de cambios sísmicos, la visibilidad de nuevos libros publicados en el Reino Unido ha sido muy baja. Así que, a pesar de esa alta proporción, es alentador saber que algunos autores que han lanzado sus carreras en medio de la COVID-19 tienen ahora la oportunidad de llegar a los lectores que se merecen", agregó Wood.

El Booker de ficción, que se concede desde 1969 en octubre, fue ganado el pasado año de manera conjunta por la canadiense Margaret Atwood y la británica Bernardine Evaristo.