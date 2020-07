La actriz mexicana Sofía Sisniega aprende ahora en la piel de mujeres ricas

México, 27 jul (EFE).- La mexicana Sofía Sisniega está pasando por un buen momento en su carrera y dando a conocer diversas facetas gracias a los personajes que interpreta. Es el caso de los dos últimos, que son dos mujeres ricas de las que ha aprendido mucho y que, según dijo en entrevista con Efe, son más distintas de lo que parecen.

"Yo creo que un actor debe tener ese rango esa versatilidad porque si no finalmente no hay mucho que puedas hacer. El público se cansa de ver al actor nada más siendo él mismo", explicó Sisniega.

Recientemente, la mexicana participó en la serie "Aquí en la tierra", una producción que le gusta mucho no solo por haber estado en el elenco, sino también por los guiones, el resto de actores y sobre todo por el aprendizaje que le ha traído Julia, el personaje que interpreta.

Julia es una mujer de clase alta que siempre lo ha tenido todo y ha vivido una vida de excesos sin consecuencias, por lo que cree que todo lo puede. En la primera temporada ella trataba de buscar justicia como víctima de su propio mundo y en la segunda temporada se profundiza más en los lazos de poder de las personas que tiene cerca que están dentro de la política.

"(Julia) se atreve a hacer cosas que yo no me atrevería a hacer. Disfruto de tratar de entender qué le pasa por la cabeza a la gente que es diferente a mi", contó Sisniega.

La primera temporada fue reconocida con el premio Golden Eye en la categoría mejor serie del Festival de Cine de Zúrich y con el premio Fénix al mejor ensamble actoral en serie.

Por otra parte, en la serie "El Candidato" da vida a Natalia, quien también está en una boyante situación económica pero esta vez porque, además de labrárselo ella misma, fue ayudada por el narco.

Natalia juega más que Julia y su mundo es todavía mucho más frívolo, por lo que dos papeles que pueden parecer similares, aportaron experiencias muy distintas a Sisniega.

COHERENCIA Y PACIENCIA

Y es precisamente una de las prioridades de la joven, poder hacer personajes que merezcan ser contados e interpretados, tanto los admirables como los indeseables, porque juntos representan la realidad del mundo.

"Me siento afortunada de ser parte de formar parte de la generación actual de actores. Me puedo dar el lujo de no hacer televisión con la que no estoy de acuerdo aunque de pronto haya cierto sacrificio para cosas más comerciales para que así luego vayan al teatro", concretó.

La actriz recordó que ella es afortunada de poder elegir la mayoría de sus proyecto pero insistió en que a veces hay cosas que suenan bien y terminan siendo algo de lo que no enorgullecerse pero también viceversa, por lo que la labor de buscar mejores proyectos es algo que va llegando con la experiencia.

Sisniega estuvo desde pequeña muy cerca de la actuación y siempre quiso ser actriz, por lo que ha tenido muchos años para conocer las entrañas de esta profesión, que a veces se plantean oscuras y difíciles pero que le han traído muchos aprendizajes.

"Siempre ser muy fiel a ti, eso es algo que vas aprendiendo, como ser paciente. Si bien siempre he hecho ambas cosas, cada vez es más claro qué me gusta y qué no, es muy importante decir que no. Ha cambiado (con el tiempo) el ir encontrando lo que me gusta, cuáles son mis límites... con el tiempo te vas sintiendo más cómodo y eligiendo mejor", dijo Sisniega.

Del mismo modo, la actriz, que ha participado en otros proyectos de éxito como "La casa de las Flores" (2018) o "Club de cuervos" (2015), también muestra sus ideales a través de redes sociales y nunca ha tenido reparos en posicionarse acerca de temas sociales que le interesan.

Y es que, dijo, en un mundo donde es fácil dejarse llevar por la frivolidad y la superficialidad, ella prefiere aprovechar que tiene un público para alzar la voz por cosas que le importan.

"Hay gente que no la tiene (responsabilidad por ciertos temas), si realmente no la tiene suele ser oportunista y más que sumarse por sumarse o porque sea políticamente correcto hay que leer, investigar y ver documentales. Es importante que vengas de un lugar verdadero y creo que es algo de responsabilidad estar informado", terminó.

