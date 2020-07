John Legend invita a Mau y Ricky a colaborar en el remix de "Bigger Love"

Miami, 24 jul (EFE).- Mau y Ricky fueron los artistas elegidos por el famoso cantautor estadounidense John Legend para darle un toque latino al "remix" de su éxito “Bigger Love”, el tema principal de su nuevo disco del mismo nombre.

"Le vamos a subir la temperatura al verano", dijo Legend al anunciar la colaboración que sale este viernes al mercado.

"¡Dando pasos de elefante junto a ustedes familia! Este viernes sale el remix de 'Bigger love' con John Legend. Fue un gran placer trabajar contigo, John. Poder trabajar con alguien a quien admiras tanto es una bendición", escribieron en sus redes los hermanos venezolanos que han logrado más de 4.000 millones de reproducciones en Spotify con su disco “Para aventuras y curiosidades".

"Estoy muy emocionado porque esto es gigante. Escribimos nuestras estrofas con Juancho (el cantautor colombiano Juan Morelli) y todavía no lo puedo creer. Dios es muy bueno", expresó Mau.

En el remix de “Bigger Love”, se escuchan las voces en español del dueto Mau y Ricky, que se suman a un arreglo más pop del tema que Legend lanzó originalmente este mayo.

Los hermanos también revelaron que en las próximas semanas lanzarán un nuevo sencillo de su próximo disco, que esperan sacar este año. El primero, “Me enamora”, estuvo en el primer lugar en Colombia y México, según Monitor Latino.

La colaboración con Mau y Ricky es la segunda de Legend con un artista latino en el último año.

El cantautor estadounidense sorprendió al cantar en español una versión en reggae y ranchera de la canción “Quisiera” de Juan Luis Guerra.

Se trató de una colaboración con el mariachi femenino estadounidense Flor de Toloache y la banda puertorriqueña Cultura Profética.

En diciembre de 2019, Legend también despertó la atención con un dueto informal con Luis Fonsi de la canción "I Can´t Make You Love Me", la canción popularizada por Bonnie Raitt en 1991, durante los tiempos de descanso en las grabaciones de la versión estadounidense del programa de concurso de canto "The Voice".

Con el remix bilingue de "Bigger Love", Legend suma su nombre a la creciente lista de artistas famosos internacionalmente que están trabajando con sus colegas enfocados en hacer música en español, entre los que se incluyen Snoop Dog, Beyoncé, Drake, Justin Bieber, Tyga, Travis Scott y Nicky Minaj, entre otros.