Una serie de TV imaginará la vida de Hillary Clinton sin casarse con Bill

Los Ángeles (ee.uu.), 22 jul (EFE).- La plataforma de televisión estadounidense Hulu ha comprado los derechos para adaptar a una serie de televisión la novela "Rodham", que imagina cómo sería el mundo y la vida de Hillary Clinton si no se hubiera casado con el expresidente Bill Clinton.

El libro escrito por Curtis Sittenfeld fue publicado en mayo, titulado como el apellido original de la excandidata a la presidencia, Rodham, se pregunta cómo habrían sido resultado las aspiraciones políticas de una mujer a finales del siglo XX.

Además analiza la relación del feminismo con el poder y las barreras que las mujeres enfrentan en los círculos de poder.

Según la prensa especializada, Hulu -propiedad de Disney- ha encargado elaborar el guion de la serie a partir de la novela, considerada un superventas en EE.UU, antes de dar luz verde a su rodaje.

Esta será la segunda producción televisiva centrada en Hillary Clinton que se estrena en los últimos años, pues esta primavera también se presentó la serie documental "Hillary", que narra la campaña presidencial en la que la candidata perdió contra el actual mandatario, Donald Trump, en una ajustada votación.

La producción se lanzó a raíz del éxito de "What Happened" ("Lo que pasó"), las memorias en las que la también ex primera dama analizó su inesperada derrota tras pasar un tiempo de silencio y alejada del foco mediático.

Ahora, en la nueva serie sobre una vida alternativa para Hillary Clinton trabajará la guionista Sarah Treem, que ya tiene experiencia en ficciones políticas como "House of Cards", además de sus créditos en "The Affair", "How to Make It in America" y "In Treatment".