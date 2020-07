Tito Nieves lanza tema con peruana Darcourt, "el paquete completo" artístico

San Juan, 21 jul (EFE News).- El salsero puertorriqueño Tito Nieves promociona junto a la novel cantante peruana Daniela Darcourt el tema "Si tú te atreves", como adelanto de sus 45 años como artista e impulsar la carrera de la intérprete, de quien dijo a Efe, cuenta con "el paquete entero" de ser una estrella.

Aunque admitió que nunca ha conocido a Darcourt en persona, el intérprete de éxitos como "Fabricando fantasías", "Sonámbulo", "Almohada" y "I like it like that" aseguró que quedó impresionado con el talento de la artista sudamericana observándola en vídeos que ha colgado en las redes sociales.

Ante ello, Nieves, de 61 años, resaltó que Darcourt, de 24 años, cuenta "con la voz, el talento y cómo se maneja en el escenario", lo que para él se convierte en "una artista completa".

NIEVES: DARCOURT ES EL "PAQUETE ENTERO" MUSICAL

"Llegó la que es. Hay millones de voces en todo el mundo y cuántas voces no llegan a donde tienen que llegar, pero Daniela para mí es diferente. Quiero que el mundo vea el paquete entero", explicó el cantante conocido como "El Pavarotti de la salsa".

"Lo que veo en Daniela es que canta de todo. Ella es una persona a la que le pones un micrófono, que no es fabricada, y al momento te canta, te 'sonea' (improvisa), se mueve bien en el escenario y agrada al público", destacó Nieves de la joven cantante.

No es la primera ocasión que Nieves graba con intérpretes femeninas, pues también lo hizo con la legendaria salsera cubana Celia Cruz, y las puertorriqueñas La India y Olga Tañón.

"Yo solo estoy poniendo un granito de arena en Daniela. Es una artista completa. Yo la estoy apoyando al cien por ciento", enfatizó Nieves de su aportación en el sencillo "Si tú te atreves", escrito por la cantautora panameña Gretel Garibaldi y producido por el destacado músico puertorriqueño Sergio George.

NIEVES RESALTA LA TENACIDAD DE DARCOURT

El veterano salsero halagó también a la cantante peruana porque "es trabajadora, fajona (luchadora) y trabaja por lo suyo, no deja que los demás hagan las cosas por ella".

"Lo mejor que tiene ella son las ganas de seguir adelante", apuntó Nieves.

Darcourt, por su parte, dijo a Efe sentirse emocionada de ser invitada por Nieves a grabar en su nuevo sencillo, al resaltar la carrera de éste y su liderazgo en el género musical caribeño.

"El que una persona como él haya puesto sus ojos en mí, llevar el género adonde tiene que estar y que se ha mantenido, es bastante lindo", aseguró Darcourt, proveniente del sector El Porvenir, conocido por su celebración del festival salsero El Mundialito.

LA SALSA, PARA DARCOURT, LA DESCRIBE COMO PERSONA Y ARTISTA

"La salsa es un género que me describe como persona y como artista, tanto como mujer como la que se para en el escenario, por mi ritmo, picardía, sabor y muchos otros elementos", indicó la ganadora de varios premios en canto y baile en concursos y programas de televisión en Perú entre los años 2008 y 2012.

Darcourt tampoco es extraña en trabajar con puertorriqueños en el género de la salsa, pues también hizo con el grupo N'Klabe en el sencillo, "Probabilidad de amor".

"La salsa es una llama que me mantiene muy viva", dijo Darcourt, quien cuenta también con un álbum propio, "Esa soy yo", que contiene temas en salsa y en balada.

DARCOURT SUEÑA CON UN GRAN PROYECTO

Pero, a pesar de que ese disco fue su "primer bebé", Darcourt también quisiera producir un segundo álbum, con algunos salseros vigentes, que vayan desde "la vieja escuela" de la salsa hasta los más contemporáneos, mencionando a algunos como Nieves, Gilberto Santa Rosa, Oscar D' León y José Alberto "El Canario".

"La salsa jamás en la vida va a morir. Hasta que cierre los ojos, eso nunca va a pasar", aseguró.

NIEVES SE PREPARA PARA CELEBRAR SUS 45 AÑOS DE CARRERA

No obstante, previo a ese gran proyecto, Darcourt participará de un proyecto que Nieves presentará el 3 de octubre próximo para celebrar sus 45 años de carrera.

En ese trabajo musical, Nieves adelantó a Efe que repasará temas desde sus inicios de carrera en el año 1975 con el Conjunto Clásico, como "Señora Ley", "Piragüero" y "El Panadero", su época interpretando temas en inglés, como "I like it like that", seguido de la salsa romántica.