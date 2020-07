La mexicana Litzy da voz a la diversidad en la serie "Manual para Galanes"

México, 20 jul (EFE).- La actriz y cantante mexicana Litzy da vida en "Manual para galanes" a Mariana, una mujer lesbiana a través de la que busca, según explicó en entrevista con Efe, dar visibilidad a la comunidad LGBT con comedia, amor y respeto.

"Es el primer personaje LGBT que hago y eso me llenó de orgullo y de emoción porque es un reto, de alguna manera. La comunidad siempre me ha apoyado muchísimo y para mí era importante interpretar a alguien en el que ellos pudieran verse representados o pensar 'mira, no es tan complicado abrirse y la gente que te quiere te va a apoyar'", expresó.

"Manual para Galanes", que se estrenará en Estados Unidos y Puerto Rico a través de la plataforma Pantaya el 23 de julio, es una serie de 13 episodios en los que se habla de amor y de seducción pero desde la comedia y con espacio para personas muy diversas.

Litzy da vida a Mariana, una mujer lesbiana que es la mejor amiga de Leticia, socia del protagonista, Yair, quien inventa un exitoso método de seducción y monta una escuela.

UNA NUEVA ETAPA

Además del hecho de representar su primer papel de persona LGBT, el proyecto también es importante para la actriz debido a los cambios recientes en su trabajo.

"Mariana llega en un momento muy importante de mi carrera porque yo había sido actriz exclusiva de Telemundo por ocho años y este es el primer proyecto que hago después de estar en la cadena", dijo.

En Telemundo fue donde Litzy se consolidó como actriz de éxito en telenovelas al participar en algunas producciones de éxito como "Señora Acero" (2014) o "Una maid en Manhattan" (2011).

Y al enfrentarse a este reto que a la vez era una oportunidad de expandirse y de aprendizaje para ella, decidió que el personaje necesitaba frescura.

"La preparación desde que hice el 'casting' (prueba) fue plasmar en Mariana esa frescura, esa dignidad y esa soltura con la que se maneja y cómo se siente ante la vida. Lo quise mantener durante todo el personaje", detalló Litzy, quien aseguró que disfrutó del trabajo por su recorrido pero sobre todo por el resto del elenco y la labor bien hecha.

UNA SORPRESA A TRAVÉS DE LA INCLUSIÓN

Algunos de sus compañeros de reparto fueron Armando Hernández, Altaír Jarabo o Martín Altamirano, a los que admira y sobre quienes reconoce haber visto mucho esfuerzo durante los rodajes, que terminaron el año pasado.

Aún así, la actriz ya pudo ver cinco episodios de la serie y se sorprendió ante la calidad y el buen humor que le transmitió lo que vio.

"Me encantó. Ya pude ver cinco capítulos y el trabajo de todos está increíble. Me sorprendí porque no sabía cómo se iba a ver en la pantalla. Es la primera vez que me toca hacer comedia y no sabía cómo se iba a ver. Cuando lo vi dije '¡Wow! esto está maravilloso'", expresó, por lo que se siente muy orgullosa de que "Manual para Galanes" se vaya a estrenar en unos días a través de Pantaya.

Sobre el punto fuerte de la serie que, consideró, logrará enganchar a la gente, Litzy dijo que es la inclusión que se muestra en todo momento a través de personajes diversos como un hombre con sobrepeso que cree que no logrará conquistar a nadie, una persona de baja estatura o ella misma, Mariana, una mujer lesbiana.

Además, insistió en que el humor utilizado en la producción es inteligente a la vez de ligero: "Creo que esta comedia está muy inteligente. Se toma con sentido del humor ligero y liviano, todo con mucho respeto, para agradar al publico y que se sienta identificado. Además es una serie de 13 capítulos que se te va como agua", terminó la actriz y cantante.

Litzy se mostró emocionada ante este estreno y afortunada de poder hacerlo en cuarentena para llegar a muchos lugares, donde las personas que pueden, tienen que quedarse en casa para evitar el aumento de contagios de coronavirus.

Por su parte, la actriz ha tenido tiempo en estos meses para conectar con su familia -ellos están en México y ella en EE.UU.-, para incluir ejercicios en su rutina necesarios para ella, ya que padece fibromialgia, además de meditar y descansar.

Accede a contenido premium exclusivo, con fotos y vídeos, en el nuevo producto Entretenimiento América de Efe Servicios (https://bit.ly/3gL6uyK). En Twitter puedes seguirnos con el hashtag #EFEentretenimiento.