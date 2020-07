El Bogotá Audiovisual Market vuelve en línea para reactivar esta industria

Bogotá, 18 jul (EFE).- La XI edición del Bogotá Audiovisual Market (BAM), una de las ferias más importantes del sector en América Latina, se celebrará entre el 21 y el 31 de julio con una edición en línea con la que busca "reactivar la industria audiovisual colombiana" y fomentar el talento autóctono.

El evento, liderado por la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) y Proimágenes Colombia, con el apoyo del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC) y el Instituto Distrital de las Artes, busca promover los contenidos audiovisuales del país ante compradores del mundo.

NEGOCIOS Y CHARLAS

"Entre el universo de acreditados que reúne empresas, profesionales, contenidos, compradores y participantes de industria, el BAM abre un espacio para reactivar la industria audiovisual colombiana" expresó la feria en un comunicado.

Con ese propósito, una de las principales iniciativas es la de Connect to Deal, donde los inscritos al mercado podrán concretar reuniones uno a uno con otros acreditados el 27, 28 y 29 de julio.

En el BAM de este año también hay actividades como los Roundtables, One to Many, Market Sessions y Think Tanks, espacios para conectarse con expertos de la industria que hablarán de temas de actualidad en charlas como "El post-Covid: de vuelta al set", "Los colectivos indígenas se toman las cámaras" o "Contenido y perspectivas de Netflix en Colombia".

Entre los expertos se encuentran el Presidente de CineColombia, Munir Falah; el líder de Theatrical Distribution Latin America de The Walt Disney Company Latin America, Willy Avellaneda; la gerente de artes audiovisuales del Idartes, Paula Villegas o el director de LATAM Original Series de Netflix, Arturo Díaz.

A su vez, el evento organiza las BAM Disruptors, charlas con personas destacadas de la industria audiovisual abiertas para todo el público sin costo y que serán transmitidas en vivo como "El futuro para dummies" o "Trabajando en diferentes realidades (física, digital, virtual, aumentada, extendida y mixta)".

En estas hablarán profesionales de la industria como , la videoartista Lucas Rizzotto o el director creativo y fundador de Satore Studio, Tupac Martir.

Con el Showcase Colombian Content and Talents el mercado dará a conocer a través de un catálogo digital proyectos como el BAM Projects, 20 iniciativas en desarrollo de cine y series y el BAM Screenings, ocho películas en estado de postproducción que se presentarán a agentes de venta y festivales.

En esa misma dirección se impulsa el BAM Stories, con la presentación de 13 escritores audiovisuales con guiones y libretos y el Bammers, 30 jóvenes productores con proyectos audiovisuales.

PARA CREADORES

Otra de las iniciativas de esta edición son los BAM Incentives, en la que se presentarán actividades mensuales patrocinadas para impulsar a los creadores de iniciativas audiovisuales.

Todos ellos tendrán la oportunidad de solicitar citas virtuales con los principales organizadores de festivales, productoras, canales de televisión, desarrolladoras de contenido y entidades especializadas en la promoción de productos audiovisuales para diversas plataformas de países como Italia, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, España, Argentina, Chile, entre otros.

Las citas podrán darse del 29 al 31 de julio con representantes de entidades como el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, Sundance, Ventana Sur o la Quincena de Realizadores de Cannes.

Otro espacio de networking y aprendizaje exclusivo para los acreditados son las Roundtables, más de veinte reuniones virtuales donde expertos y profesionales internacionales conversarán con grupos limitados de 10 participantes.

Todas las actividades podrán seguirse a través de BAM NOW, la plataforma de contenido del mercado donde se publicarán cápsulas de las sesiones académicas, entrevistas inéditas, noticias de industria, entre otros aspectos.