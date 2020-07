Ellie Goulding lanza "Brightest Blue", su cuarto disco de estudio

Madrid, 17 jul (EFE).- La cantante británica Ellie Goulding ha lanzado este viernes su esperado cuarto disco de estudio, "Brightest Blue", dividido en dos partes diferentes y del que ya se conocían los temas "Worry About Me", "Close To Me", "Hate Me", "Power" y "Slow Grenade".