La Filarmónica de Los Ángeles cancela su temporada hasta 2021

Los Ángeles, 16 jul (EFE News).- La Orquesta Filarmónica de Los Ángeles (LA Phil), una de las más importantes de Estados Unidos y dirigida por el venezolano Gustavo Dudamel, cancelará toda su programación en el Walt Disney Concert Hall hasta 2021 por la pandemia del coronavirus.

La decisión prolonga el parón para los eventos en vivo en la capital del entretenimiento, pues ya se anuló la temporada veraniega del Hollywood Bowl de Los Ángeles, uno de los recintos musicales más famosos y prestigiosos del mundo donde iban a tocar Bob Dylan, Janelle Monáe, Herbie Hancock y Pet Shop Boys entre otros.

"El silencio de nuestra música ha sido ensordecedor. He estado trabajando sin parar desde marzo, aquí en California, para encontrar formas nuevas, seguras e impactantes de abordar cómo nos adaptaremos a los muchos desafíos que enfrentamos tanto como institución como una forma de arte", aseguró el propio Dudamel en un comunicado.

Para contrarrestar la falta de espectáculos, la institución ofrecerá nueva programación a través de la televisión e internet.

Entre los formatos preparados se incluirá la serie "In Concert at the Hollywood Bowl", presentada por Dudamel y en la que a través de 6 episodios retransmitidos por la televisión pública PBS se mostrarán actuaciones de la última década en este escenario emblemático.

Asimismo, los músicos de la Filarmónica visitarán ese espacio para retransmitir conciertos por internet, que será la vía para continuar programas como YOLA, dirigido a potenciar el talento musical de los jóvenes.

"Creo que LA Phil está equipada de manera única para abordar esta situación en constante cambio: siempre hemos hablado de una 'cultura de lo nuevo' en Los Ángeles, y ahora tenemos la intención de abrazar ese ideal con un compromiso renovado y una energía apasionada", afirmó Dudamel.

Para el venezolano "las artes ahora deben desempeñar un papel más importante que nunca en nuestra nueva sociedad".

