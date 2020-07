El rapero boricua Álvaro Díaz y la argentina Cazzu se unen en nuevo sencillo

San Juan, 14 jul (EFE News).- El rapero puertorriqueño Álvaro Díaz ha unido su voz en su nuevo sencillo, "Deportivo" al de la rapera argentina Cazzu, y en cuyo tema, según explicó este martes a Efe el intérprete, resalta la protección que un hombre le debe brindar a una mujer.

"'Deportivo' significa que cualquier persona que jode con ella, jode conmigo, y que puede contar conmigo para defenderla. Es más bien expresarle a esa chica que la voy a cuidar", destacó Jorge Álvaro Díaz, nombre verdadero del intérprete boricua de 30 años.

Sobre la inclusión de Cazzu, Díaz contó que previamente a grabar "Deportivo" hizo un listado de intérpretes femeninas para que colaboraran en el tema.

En principio, según admitió, no incluyó a Cazzu, hasta que un amigo le sugirió la posibilidad. Tras ello, Díaz la contactó e invitó a colaborar en el tema.

Al escuchar su interpretación, Díaz quedó impactado y agradecido por su grabación.

APOYA INCLUSIÓN DE MUJERES EN EL GÉNERO URBANO

"En mis canciones, mayormente las románticas, me gusta el toque femenino. Me fascina, me encanta que salgan más y se les dé más oportunidad. Y Cazzu es súper creativa. Es lo que la gente necesita escuchar", afirmó.

La fascinación de Díaz con la creatividad femenina en el género urbano es tan resaltada que adelantó que si en algún momento ostenta su propio sello disquero, prefiere firmar primero a una mujer que a un hombre.

"Deportivo" también incluye un vídeo musical dirigido por Artok y grabado en Puerto Rico.

Debido a la pandemia de COVID-19, Díaz y Cazzu filmaron sus participaciones desde sus respectivas ubicaciones en el planeta.

El productor musical de "Deportivo" fue Héctor "Caleb" Calloway, quien junto a Díaz formó parte del grupo "La Ciudad", originado en 2012 e integrado por los también artistas urbanos Brray y Joyce Santana, el también productor musical Jon Martino y el fotógrafo y director de vídeos musicales César Berríos.

"DEPORTIVO" SE INCLUIRÁ EN PRÓXIMO PROYECTO DE DÍAZ

El tema "Deportivo" formará parte de un proyecto de tres canciones que Díaz ha titulado "Díaz Antes: Gata Gangster Radio" y que espera lanzar en septiembre próximo. Los otros dos temas que se incluirán y que Díaz espera lanzar en agosto son "Como decía Héctor", dedicada al retirado legendario reguetonero Héctor "El Father", y "Dame un 'break'".

"Díaz Antes: Gata Gangster Radio" a su vez, forma parte de un proyecto de cinco producciones EP (siglas de "extended play", discos de duración media) que el rapero lleva preparando y que todas llevan el prefijo "Díaz Antes".

Las otras cuatro producciones -que incluyen entre tres y cinco canciones- son "Díaz Antes: Wavy Pa' Las Bbys", "Díaz Antes: La Ciudad De Los Niños Tristes", "Díaz Antes: Salsa Gorda" y "Díaz Antes: Siempre en el meneo". Este último será de puro reguetón, según adelantó el intérprete.

Al momento, las producciones "Díaz Antes: Wavy Pa' Las Bbys", y "Díaz Antes: La Ciudad De Los Niños Tristes" ya fueron publicadas y se encuentran en las principales plataformas digitales.

Según explicó Díaz, el concepto de estas producciones es de contenido musical "con cinco sonidos diferentes".

LOS PROYECTOS DE DÍAZ BAJO EL MANEJO DE NEON16

Explicó que estos proyectos musicales irán bajo el manejo de la empresa NEON16, creada por los productores Lex Borrero y Tainy.

El puertorriqueño Tainy es posiblemente el productor musical más cotizado actualmente en el mundo por sus trabajos con los principales intérpretes urbanos, incluyendo Bad Bunny.

"Llegamos a NEON16 a trabajar las cosas bien. Ahora es cuando por fin estamos arrancando como es, a publicar los sencillos mensualmente", resaltó Díaz, quien contó que su primer sencillo comercial, "Chicas de la isla", fue producido por Tainy.

La amistad de Díaz y Tainy se remonta a hace más de diez años, y tal es su respeto que el productor musical incluyó al rapero en su proyecto musical más reciente, "Neon16 Tape: The Kids That Grew Up On Reggaeton", en el tema "Mera" junto al también boricua Dalex.

"Mera", al momento, ha sido escuchado más de 17 millones de ocasiones en la plataforma de Spotify.