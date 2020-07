El reality "Exatlón" regresa en EE.UU. con medidas sanitarias inéditas

Miami, 13 jul (EFE).- La cuarta temporada de "Exatlón Estados Unidos", uno de los programas más exitosos de la TV en español, regresa a la pantalla de Telemundo y su conductor, el venezolano Erasmo Provenza, reveló a Efe cómo se ha adaptado la producción para lidiar con la amenaza del COVID-19 y por qué fue importante hacerlo.

Para comenzar "vinimos el equipo de Estados Unidos en un avión privado a la República Dominicana, que es donde grabamos 'Exatlón'. Se ha rediseñado toda la producción para garantizar que todos estemos bien y nos mantengamos sanos", indicó el conductor y comentarista del "reality show" y concurso de competiciones físicas.

"El público va a ver a los concursantes con mascarilla, yo solo me la quito cuando estoy presentando algo. Estamos muy enfocados en cuidarnos y cuidar a los demás, incluyendo al público, al que esperamos dar ejemplo con esto, como con el resto de los valores que representa 'Exatlón' y que son los que nos han convertido en el programa familiar número uno", subrayó.

Según Provenza y los productores del programa, que se transmite en Estados Unidos de lunes a viernes en horario estelar por la cadena hispana, la meta es poner su grano de arena en "la dura batalla contra la COVID-19".

"Yo vivo en Miami, que hoy en día es la zona cero de la pandemia (en EE.UU.). Ojalá que muchos de los que aún se niegan a ponerse mascarillas y tomar medidas de seguridad atiendan al llamado de las autoridades cuando vean que acá en 'Exatlón' sí nos ponemos máscaras, aunque todos los contendientes son atletas jóvenes y fuertes", agregó Provenza.

UN NUEVO COMIENZO

La cuarta temporada de "Exatlón Estados Unidos" comenzó en enero pasado con un éxito que superó a las tres anteriores. El día de su estreno fue el programa más visto en Miami, más allá del idioma, y el más visto en español en el país.

En abril, la producción decidió suspender las grabaciones, anticipándose por pocos días a la decisión de los Gobiernos de Estados Unidos y República Dominicana de paralizar los vuelos y cerrar las fronteras, para intentar contener la pandemia del coronavirus.

Provenza descartó categóricamente que la decisión solo se haya tomado después de que algunos miembros de la producción del programa dieron positivos con la COVID-19.

"No tengo idea de dónde salió el rumor, pero no fue así. Sencillamente, tenemos un equipo multinacional y además de parar para repensar todo, no se quiso que nadie se fuera a quedar varado fuera de casa", indicó.

En la segunda parte de la cuarta temporada, 15 atletas de Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana y Colombia compiten por el premio de 200.000 dólares "con nuevos retos, pero además en nuevas condiciones, como le ha pasado a todo el mundo. Durante la cuarentena algunos se pusieron más en forma, otros engordaron. Ha pasado de todo", alertó Provenza.

HASTA EN INMIGRACIóN

El conductor venezolano prometió grandes sorpresas para el público, que venía acostumbrado a ver "'Exatlón Estados Unidos' funcionando más o menos de la misma manera”. Sin embargo, aseguró que no le sorprende nada de lo que tenga que ver con el programa que le revolucionó la vida desde julio de 2018.

El "show", una versión del original que nació en Turquía, muestra a dos equipos de concursantes en un estado físico excelente, compitiendo por premios de diferentes niveles -desde efectivo hasta un fin de semana en una mansión o el premio final-.

El programa tuvo un éxito casi instantáneo en Estados Unidos, de la misma forma que ha sucedido en México, Brasil y Colombia, los países latinoamericanos donde se ha reproducido la franquicia.

"Yo jamás me esperé este tipo de éxito", admitió Provenza, quien hoy es reconocido por latinos en todas partes de Estados Unidos, incluyendo la taquilla de inmigración para entrar al país.

"Una vez entrego mi pasaporte y un señor sin siquiera abrirlo me dijo: '¿Tú no eres Erasmo de 'Exatlón' y así sin hacerme ninguna de las típicas preguntas me lo selló y me dijo: 'bienvenido", recordó, ´si bien aclara que esa no es de las mejores anécdotas.

Lo que más le ha llenado el corazón son los niños que se le acercan para contarles cómo el programa les animó a hacer ejercicio, o que ha logrado que sus papás jueguen más con ellos. Para él, eso "es algo que no tiene precio".

Alicia Civita