Lana del Rey publicará su primer libro de poesía en septiembre

Los Ángeles (EEUU), 9 jul (EFE News).- La cantante y compositora Lana del Rey publicará el 29 de septiembre su debut literario "Violet Bent Backwards Over the Grass", un libro de poesía que acompañará de un disco en el que recitará los versos con música.

US singer Lana Del Rey performs during a concert at the 25th annual Les Vieilles Charrues Festival in Carhaix, France. EFE/EPA/HUGO MARIE/File