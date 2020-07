Fidel Nadal homenajea a Bob Marley con disco y prepara espectáculo en directo

México, 8 jul (EFE).- Un año y medio le tomó al argentino Fidel Nadal preparar su nuevo disco "Survival time", un material en el que hace una reflexión aguda de la situación actual y que nació de la inspiración de trabajar en el barrio en el que creció el máximo exponente del reggae: Bob Marley.

"No le puse 'Survival' porque no pude, sino se lo hubiera puesto, pero dije: Bob Marley hizo 'Survival' (1979), yo voy a hacer 'Survival time'", aseguró en entrevista telefónica con Efe el cantante argentino, quien añadió que el jamaiquino "es una inspiración constante" en su carrera.

Son 12 canciones las que componen el nuevo disco del músico, que "tiene para todos los gustos". Los temas fueron grabados en Kingston, Jamaica, en el barrio de Trenchtown, lugar en el que Marley creció y que le da un significado especial al trabajo discográfico

Desde mensajes más políticos y denuncias de racismo con "War World 3" y "Sube y baja", hasta temas alegres como "Really & Truly", el cantante argentino creó un disco en el que la conciencia social no se escapa.

"Las letras siempre pueden variar, uno tiene la licencia de hacer un tema social o de amor y esto es lo que pasó en 'Survival time'. Las letras salen de lo que 'freestyleo', después lo grabo y voy viendo qué de todo eso es bueno y hacia dónde tiene que ir la canción", relató.

A lo largo del material los temas son un reflejo tangible de la más reciente realidad, sin embargo fue grabado un año y medio atrás, y es que para Nadal, lo que ocurre en el mundo hoy en día no es una situación nueva.

"No es que lo estamos viviendo ahora, lo estamos viviendo desde hace mucho tiempo, pero ahora se agudizó y salieron más cosas a la luz que antes la gente no sabía o no le prestaba atención", consideró.

Nadal cree que en estos tiempos también ha tomado una relevancia diferente la música con contenidos reflexivos, pues aunque comenta que ahora la gente ha preferido la música para bailar, siempre habrá espacio para canciones como las suyas.

"Yo creo que la música es para cada momento. Quizá lo que la gente eligió últimamente es más la música para el baile, pero son momentos, puede ser que con toda esta situación mundial uno valore más la profundidad de las letras que tienen reflexión", explicó.

NUEVOS HORIZONTES

El próximo 17 de julio Fidel incursionará "en el mundo del 'streaming'" con un concierto en vivo y se confiesa emocionado, pues la pandemia trajo algunos cambios en su vida que ha tenido que afrontar con entusiasmo.

"Es una experiencia nueva para mí, voy a debutar en el 'streaming' y estoy muy contento de esta posibilidad", comentó sobre el concierto que dará de manera virtual desde el recinto Pepsi Center de Ciudad de México sin público físico como parte de la iniciativa de Reactivación del Entretenimiento y Música en México (REMM).

En su presentación, el cantante buscará complacer a sus fanáticos cantando sus éxitos y también presentando una que otra canción de su última producción. Pero antes de este espectáculo, el cantante tendrá un concierto el 11 de julio en el autocinema Los Fabulosos 80 en el céntrico estado de Tlaxcala.

"Ya sabemos lo que no se puede hacer, pero vamos a buscar las oportunidades que sí se pueden hacer", aseguró.

Nadal llegó a México para presentarse en el festival Vive Latino el pasado mes de marzo, pero sus planes de volver a su país natal se vieron truncados por la pandemia y desde entonces se ha mantenido en el país en espera de poder regresar.

"Nunca me pude ir, todos los aeropuertos estaban cerrados y la dificultad de viajar es muy grande. Siempre es complicado cuando no puedes hacer las cosas libremente pero hay que tomárselo de la mejor manera y estar activo, no se puede parar. Yo lo que quiero es seguir haciendo lo que me gusta y la gente también quiere que lo siga haciendo", dijo.

Y en ese andar, ya tiene en planes la creación de un otro disco para finales de este año o principios del que viene con el que quiere celebrar sus 35 años de trayectoria artística, y cuya premura le parece resultado de "la ansiedad de creación en el músico".

"Quiero agarrar los temas más conocidos de mi etapa como solista y hacerlos en combinación con otros artistas de diferentes géneros, me voy a tomar el tiempo porque quiero que sea algo épico", finalizó.

