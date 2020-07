Eagles lanzará el 16 de octubre un disco en directo, primer álbum en 20 años

Madrid, 2 jul (EFE).- Eagles han anunciado este jueves su primer lanzamiento discográfico en veinte años, un álbum en directo grabado en septiembre del 2018 en el Forum de Los Angeles y que verá la luz el próximo 16 de octubre.

Warner Music ha concretado que contendrá canciones de los tres conciertos que el grupo americano ofreció en esa ciudad durante tres jornadas consecutivas dentro de una gira en la que participaron por Don Henley, Joe Walsh y Timothy B. Schmit con Vince Gill y Deacon Frey.

Hasta 14 cámaras de calidad 4K bajo la dirección de Nick Wickham recogieron clásicos como "Hotel California" o "Take It Easy" y joyas pedidas por los seguidores como "Ol’ 55" y "Those Shoes", así como éxitos de los miembros de Eagles en solitario (véase el "Boys Of Summer" de Don Henley).

Este "Live From The Forum - MMXVIII" verá la luz en varios formatos: caja de 4 vinilos de 180 gramos, "digipack" con dos CD y DVD o con BluRay y, por último, el más sencillo, con doble CD.

Hasta ahora, el último lanzamiento del grupo se remontaba a la caja recopilatoria lanzada a finales de 2018, "Legacy", con todos los discos de su exitosa trayectoria.

Fundada en California (EE.UU.) en los años 70 bajo el liderazgo de Glenn Frey (fallecido en 2016 a los 67 años) y Don Henley, Eagles triunfó gracias a discos como "Desperado" (1973) y "Hotel California" (1976).

Su recopilatorio "Their Greatest Hits "1971-1975", editado a comienzos de 1976, es a día de hoy el disco más vendido de la historia en Estados Unidos al superar a "Thriller" (1982) de Michael Jackson.

Según el nuevo recuento de la Asociación de la Industria de la Grabación de EE.UU. (RIAA), este álbum de Eagles ha vendido 38 millones de copias frente a las 33 millones del disco de Jackson.