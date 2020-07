"Beavis and Butt-Head" regresará con dos nuevas temporadas en Comedy Central

Los Ángeles (EE.UU.), 1 jul (EFE).- "Beavis and Butt-Head", una serie de animación para adultos de MTV que fue muy popular e influyente en los años 90, regresará con dos nuevas temporadas que se emitirán en Comedy Central.

Mike Judge, el creador de "Beavis and Butt-Head", estará al frente de esta nueva etapa de la serie.

"Parece que es el momento perfecto para volvernos estúpidos de nuevo", dijo con acidez en un comunicado.

Judge escribirá y producirá estos nuevos episodios, y también prestará su voz a los dos protagonistas.

"Estamos entusiasmados de trabajar con Mike Judge y el gran equipo de 3 Arts Entertainment para redoblar la apuesta de animación para adultos en Comedy Central", dijo Chris McCarthy, presidente de la parcela de entretenimiento y contenidos para jóvenes en ViacomCBS (propietaria de Comedy Central).

"'Beavis and Butt-Head' fueron la voz definitiva de una generación, y estamos deseando ver cómo navegan las peligrosas aguas de un mundo que está a años luz del suyo", agregó.

La serie comenzó a emitirse en 1993 en MTV y se convirtió en una serie de culto muy vinculada a la generación X (nacidos entre mediados de los 60 y comienzos de los 80).

Pero la idea para estas nuevas aventuras de la serie es que se salten a los milenials (nacidos entre comienzos de los 80 y mitad de los 90) para adentrarse directamente en los problemas, dilemas y situaciones de la generación Z (nacidos a partir de mediados de los 90).

La andadura original de "Beavis and Butt-Head" tuvo siete temporadas de 1993 a 1997.

Posteriormente, la serie presentó una octava temporada en 2011, de manera que las dos nuevas tandas de episodios ahora anunciadas serán la novena y la décima.

Además, "Beavis and Butt-Head" llegó a la gran pantalla con "Beavis and Butt-Head Do America" (1996), cinta dirigida por Mike Judge que recaudó 63 millones de dólares en todo el mundo a partir de un presupuesto de 12 millones, según los datos del portal especializado Box Office Mojo.