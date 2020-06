De Cara Delevingne a Victoria Beckham, la moda celebra el Día del Orgullo

Madrid, 26 jun. (EFE).- La modelo Cara Delevingne, Victoria Beckham, Jean Paul Gaultier o Marc Jacobs son algunos de los nombres de la moda que celebran con orgullo el mes de la diversidad, de la lucha de la comunidad LGTBQ+, y lo hacen con zapatillas, camisetas, bolsos, perfumes, relojes o maquillaje con el símbolo del arcoíris.

Ellos son parte, pero no los únicos, de un movimiento que quiere hacer visible una realidad social a la que apoyan no solo con palabras y diseño, también con los beneficios de las ventas que obtengan de ellos.

Es el caso del cantante Elton John y su marido David Furnish que posan en las redes sociales con una camiseta diseñada por Victoria Beckham en la que se lee "Listen Without Prejudice" (Escucha sin prejuicios) cuyas ventas irán destinadas a la organización Art Chariat que trata de ayudar a los jóvenes sin techo LGTBQ+.

La modelo Cara Delevingne celebra la semana del Orgullo con la colección "From PUMA with Love" en la que el célebre animal de la marca aparece coloreado con el arcoíris.

“Tenía muchas ganas de poder llevar las prendas en las celebraciones del Orgullo a las que estaba planeando asistir" pero, dadas las circunstancias, la modelo las ha utilizado en sus redes sociales.

A través de su fundación, Delevingne tiene previsto realizar donaciones a organizaciones LGBTQ+ en todo el mundo con parte del dinero recaudado con las ventas.

Versace ha lanzado una colección cápsula para celebrar el mes del Orgullo en la que incluye camisetas y tops con el arcoíris cuyas ventas irán destinadas a las organizaciones Pride Live y Arcigay, que trabajan para crear un mundo "más inclusivo e igualitario".

Marc Jacobs ha lanzado cinco nuevas sombras de ojos, Enamored, vestidas con una edición especial que celebra el Orgullo 2020. "Desde Marc Jacobs Beauty queremos apoyar las celebraciones con looks de maquillaje que celebren el amor y la belleza en todas sus formas", ha dicho la firma en un comunicado.

La venta de estos cosméticos se donarán a dos organizaciones: Sage en Estados Unidos y Le Refuge en Francia, que dan apoyo legal y psicológico a la comunidad LGTBQ+.

En la misma estela la firma de maquillaje NYX presenta la paleta Ultimate Brights y Levi's, bajo el lema “Use Your Voice”, pone el foco en la defensa de la igualdad, la inclusión y el progreso una campaña en la que colabora con la asociación "Ti Gets Better" España que trabaja para erradicar el acoso escolar y promover la diversidad en las aulas.

La actriz Sharon Stone se ha adherido a la campaña promovida por NOH8 y la firma de deportivas Kswiss, que en sus diseños para conmemorar el Orgullo en la suela incluye el logo "All love NoH8" (Todos queremos NOH8), una manera de dar visibilidad a su trabajo en defensa del matrimonio y la igualdad de género a través de la educación y las redes sociales.

Jean Paul Gaultier celebra las bodas de plata de su icónico perfume Le Male con una edición de coleccionista en la que el frasco aparece dibujada, a modo de camiseta, la bandera del arcoíris en lugar de la tradicional de rayas blancas y azules.

La firma de mochilas deportivas Eastpak colabora con la campeona mundial de boxeo Nicola Adams, una mujer "inspiradora" para la comunidad LGTBQ+ al declarar su bisexualidad y mostrar, según explica la firma, que "no importa tu sexualidad, tu color o tu género".

Las ventas de la colección irán destinadas a la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (ILGA).

En defensa de la diversidad y en celebración del Orgullo LGBTQ+, ETRO ha decorado el icónico #PegasoBag con los colores del arcoíris y el 20 por ciento de lo recaudado lo donará a Casa Arcobaleno, el primer refugio dedicado en Milán a los discriminados por sus familias por su orientación sexual.

La firma de deportivas Converse no es el primer año que celebra con una colección Pride el Orgullo. "More Color, More Pride” fue concebida y popularizada por primera vez por la defensora de la justicia social Amber Hikes.

La marca de relojes Swatch, que reproduce en la esfera y en la correa de uno de sus relojes la bandera arco iris, asegura que es posible expresarse a través de un reloj, de manera libre y con orgullo.

La firma de complementos fun&basic también celebra el Orgullo con una colección de bolso y cartera de mano como también lo hace Dsquared con la colección en denim "Rainbow Collection" con la que proclaman un "Orgullo ahora y siempre".