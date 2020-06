Un tribunal recupera la demanda por plagio contra "The Shape of Water"

Los Ángeles, 22 jun. (EFE News).- Un tribunal de apelaciones estadounidense aceptó este lunes retomar una denuncia contra la película "The Shape of Water" (2017), dirigida por el mexicano Guillermo del Toro, por un presunto plagio de la obra de teatro "Let Me Hear You Whisper" (1969) del dramaturgo Paul Zindel.