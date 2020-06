El guatemalteco Oscar Isaac protagonizará la nueva película de Ben Stiller

Los Ángeles (EE.UU.), 15 jun (EFE).- El guatemalteco Oscar Isaac, una de las estrellas de la última trilogía de "Star Wars", protagonizará la próxima película de Ben Stiller ("Night at the Museum", "Zoolander") que se titulará "London" y será del género "thriller", informó este lunes la revista The Hollywood Reporter.