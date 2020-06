El cantante Lasso reivindica hablar de amor, "algo primario", en la música

México, 2 jun (EFE).- El cantante venezolano Lasso, quien presentó recientemente su EP "Primavera", reivindicó hablar de amor en la música, ya que es "algo primario del ser humano" que siempre conecta con las personas, dando igual si es una temática "trillada".

"Yo siento que la gente quiere conectar y escuchar lo que tiene en la cabeza cantado por otras personas. Yo creo que en una canción da igual si el tema como el amor esta trillado, es algo primario y el ser humano siempre está conectado. No sabría decirte qué, pero siempre hay canciones que hablan sobre lo que pasaste y conectas", contó en entrevista con Efe.

Asimismo, consideró que también hay un componente generacional que propicia que cada quince años haya gente joven que no ha escuchado casi nada y esté deseando que alguien cante sobre sus sentimientos.

"Cada 15 años hay una generación nueva que no ha escuchado absolutamente nada. A mí me costaba al principio entender esto, que hay gente que a los Beatles no los conoce. Uno siempre piensa que todo el mundo sabe lo que uno sabe. (...) Pero lo importante es tratar de ser lo más honesto al escribir porque estas garantizando que la gente diga 'okey esto sí'", añadió.

También recurrió a la frase del poeta chileno Pablo Neruda: "La poesía no es de quien la escribe... Sino de quien la necesita" para hablar de la música, un arte en el que, consideró, el oyente añade una variable que le da sentido a cada canción, independientemente de la intención con la que haya sido escrita.

EL AMOR Y LAS ESTACIONES

Y es que "Primavera" es un EP de cinco canciones que forma parte del proyecto conceptual "Cuatro estaciones", que contará con cuatro discos con los nombres de las estaciones que relatan las cuatro etapas principales de una relación amorosa.

Lasso, cuyo nombre real es Andrés Vicente Lazo (Caracas, 1988), siempre ha sido fanático de los discos conceptuales y quería hacer un disco que tuviese "una dirección mayor en que cada canción tenga su mundo".

"Este disco hace una correlación entre las cuatro estaciones y una relación que empieza y que termina. La primavera es cuando comienza todo y hay miedo e incertidumbre; el verano es el punto cumbre del amor; el otoño cuando se empieza a resquebrajar y lo que antes funcionaba ya no funciona; y el invierno cuando todo se acaba y se produce tristeza y desolación", detalló.

A pesar de su emoción por este proyecto, reconoció que hay canciones que son complejas de trabajar, pero insistió en que la clave es siempre hablar con la mayor honestidad posible, ya que su principal interés es tocar "esos puntos" que representen y conmuevan a su público.

Por otra parte, se siente en un buen momento de su carrera con el lanzamiento de "Primavera" y después de haber tenido muy buenos resultados con temas como "Un millón como tú" u "Odio que no te odio", ambos junto a la chilena Cami.

Ahora es el momento en el que quiere que mucha gente lo conozca porque le hace muy feliz poder dedicarse a esta profesión y que su música llegue a cuantas más personas mejor.

"Me encanta hacer música y nunca pensé que podría dedicarme a esto. Todos los días lo agradezco porque es algo que me llena y que no lo hice por nada más que porque me encanta hacer música. Me hace muy feliz. Yo siento que al final de todo, lo que me gustaría es hacer música hasta el día que me muera y poder conectar para el mayor numero de gente posible", concluyó.

Lasso, además de cantar, compone y produce pero solamente para sí mismo porque no puede evitar querer quedarse con sus mejores canciones, algo que, dijo, puede cambiar con el tiempo, pero por ahora todavía no se ha cansado de regalarse sus mejores trabajos. EFE

